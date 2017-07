Die Herren der Ringe

Die Kaufleute fördern also den Breitensport und bei einigen Geräten geht es in Richtung Leistungssport. Das Aushängeschild ist die Gruppe an den Schaukelringen. An diesem Gerät wurden die Kaufleute 2012 Jugendmeister und vor zwei Jahren Zweiter an den Schweizer Meisterschaften. Am 1. Juli wurde die Schaukelringgruppe in Hubersdorf mit der fantastischen Note 9.80 Solothurner Kantonalmeister.

«Den Spitzensport überlassen wir aber ganz den Kunstturnern, die in der Raiffeisen-Halle trainieren», präzisiert der Präsident die Ausrichtung seines Vereins. «Wenn wir bei uns ein Talent entdecken, geben wir es weiter. Aber meistens läuft es umgekehrt. Wenn die Kunstturnerinnen und Kunstturner erkennen, dass es nicht bis ganz an die Spitze reicht, dann wechseln sie zu uns.»

Auf der anderen Seite gibt es auch Sportarten, die vom Geräteturnen profitieren. So hat zum Beispiel der Skiakrobat Mischa Gasser die Saltos und Schrauben bei den Kaufleuten gelernt. «Mit den Liestaler Trampolinspringern haben wir ein sehr gutes Verhältnis und diese bieten unseren Juniorinnen und Junioren die Chance, in den Spitzensport zu wechseln.»

Unterstützung durch die Stadt

Das Verhältnis zum Hauswart sei ausgezeichnet. «Die ganze Familie Ravicini turnt bei uns und unterstützt uns in allen Bereichen», sagt Wachsmuth. Auch das Verhältnis zur Stadt sei sehr gut. Die normale Jahresgebühr für die Nutzung der Halle im Brühl sei mit 7000 Franken vernünftig, aber der Vereinspräsident gibt zu bedenken: «Es gibt Turnvereine in der Region, die die Halle in ihrem Dorf gratis benützen dürfen.» Auf der anderen Seite bekommen die Kaufleute pro Kind, das bei ihnen turnt, einen schönen Unterstützungsbeitrag von der Stadt.

Schwierig werde die Situation, wenn man einen grösseren Anlass plane.

«Die Hallenmieten für ein Wochenende sind so hoch, dass von den Einnahmen eines Festes wie der Abendunterhaltung nicht viel übrig bleibt.» Im Schulhaus Brühl, wo der TV Kaufleute trainiert, gibt es eine Zweifachhalle. «Für grössere Wettkämpfe braucht es eine Dreifachhalle mit Tribüne. Aber das Sportzentrum CIS ist ganz einfach nicht mehr in einem Zustand, wie es sein sollte.»

Insgesamt findet Patrick Wachsmuth deshalb, dass Solothurn noch weit davon entfernt ist, eine Sportstadt zu werden. «Es gibt bei uns zwar ein breites sportliches Angebot, aber das Miteinander der Vereine fehlt. Jeder arbeitet auf eigene Faust. Auch mit der städtischen Sportkommission haben wir kaum je Kontakt. Der Vereinigung für Sport, Stadt und Region Solothurn, fehlen die Visionen. Es ist schön, dass man beim VSS-SO ab und zu zusammensitzt und alles Mögliche bespricht. Aber dann verläuft alles wieder im Sand.»