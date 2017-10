Eines freut den OK-Präsidenten jedoch ganz besonders: Das Interesse an den Anwohner- und Aussteller-Anlässen sowie am Behördentag sei «riesig» gewesen. «Der enge Kontakt mit den Ausstellern lohnt sich, sie kommen und sind zufrieden. Es ist uns gelungen, an der HESO ein ‹Wir-Gefühl› zu erzeugen. Nur wenn die Aussteller unser Engagement spüren, nehmen sie auch längerfristig an unserer Messe teil.» Und ebenfalls wichtig: Der Parkplatz nördlich der Altstadt habe dank der weitgehend trockenen Witterung funktioniert.

Seltsames Signal vom Bauamt

Wichtig ist für Urs Unterlerchner, dass an den Fixpunkten der Herbstmesse Solothurn festgehalten wird. Da ist einmal der Gratiseintritt, dann aber auch der Standort unmittelbar am Altstadtrand. Dieser war offenbar auch schon hinterfragt worden – und zwar vom Stadtbauamt, welches die HESO dereinst in der Weststadt, auf dem neu zu erstellenden Veranstaltungsplatz beim Henzihof im Weitblick-Areal gesehen hätte. Hätte, denn für das Messe-OK ist eine solche Züglete keine Option. Die Diskussion sei geführt worden, «und das Thema hat sich erledigt», betont Unterlerchner.Auch eine andere Idee, die immer wieder von einigen Ausstellern portiert wird, findet keine Gnade bei der HESO-Leitung: der geführte Zwangsrundgang, der nur einen Weg an allen Ständen vorbei durch die Hallen ermöglicht. Das würde nicht goutiert, meint Urs Unterlerchner.

Diskussionen hat die Bewertung der drei schönsten HESO-Stände durch eine externe Jury ausgelöst. «Nun, diese Diskussion kann man führen, und wir werden das Thema überprüfen. Aber es ist eine Tatsache, dass in den letzten Jahren die HESO-Stände qualitativ zugelegt haben», schaut Unterlerchner auch positiv auf die bisher vier Prämierungen zurück.