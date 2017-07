Fast ebenso erfolgreich sei die Ausstellung «Liebes Fräulein Gertrud», über die bedeutende Solothurner Kunstsammlerin Gertrud Dübi-Müller (1888–1980) gewesen, sagt Vögele. Es seien eben auch immer wieder Ausstellungen, die in einem engeren Bezug zu Persönlichkeiten der Region stehen, die vermehrt vom Publikum wahrgenommen würden.

Erfreulich entwickelten sich neben dem regulären Ausstellungsprogramm auch die verschiedenen Publikumsformate wie «Kunst-Lunch», «Kunst von A-Z» oder der «Kinderclub». Im Berichtsjahr publizierte das Kunstmuseum fünf Kunstbücher. Als Meilenstein kann das Kinder- und Jugendsachbuch «Die Sammlungsschlange» von Kunstvermittlerin Regula Straumann bezeichnet werden, denn: «Das Buch ist zu einem wahren Schmuckstück unter den vielen schönen Büchern unseres Hauses geworden», weiss der Kurator.

Wichtige Schenkungen

2016 war auch in Hinsicht auf Schenkungen und Ankäufe von Kunstwerken ein sehr gutes Jahr. Zwar stehe die Zahl der Neuerwerbungen deutlich hinter derjenigen des Jahres 2015, «doch ist die Qualität umso hervorragender», bilanziert Vögele. Nach dem Tod des ehemaligen grosszügigen Leihgebers Alfred Benziger-Schild konnten mittels Abmachungen mit seinen Nachkommen einige Werke aus seinem Nachlass als Schenkung entgegengenommen werden.

Zurückgezogen wurden drei Werke von Meret Oppenheim, an deren Stelle aber das Legat der Skulptur «Femme mastoque» und die Zeichnung «Rue à Paris» von Alberto Giacometti neu hinzukamen. «Damit besitzt das Kunstmuseum Solothurn von diesem berühmten Bildhauer des 20. Jahrhunderts die ansehnliche Werkgruppe von zwei Skulpturen, zwei Gemälden und vier Zeichnungen sowie mehreren Lithografien.» Im Weiteren kam es zu Schenkungen von Arbeiten von Otto Lehmann, Ingeborg Lüscher, Christoph Rütimann und Jean Pfaff.

Das Kunstmuseum Solothurn war 2016 auch international tätig, nämlich mittels Leihgaben. Am weitesten reiste das Hodler-Bild «Valentin Godel auf dem Totenbett», welches vom März bis September 2016 im Metropolitan Museum of Art in New York zu sehen war. Weitere Bilder auf Reisen stammen von Sigismund Righini (nach Winterthur), Otto Modersohn (nach Worpswede), Cuno Amiet (nach Bern und Rovigo/I), Ben Vauthier, Max Liebermann (beide nach Paris) und Eva Aeppli (nach Genf).

Einer der Höhepunkte des vergangenen Jahres war die Einweihung des Kulturgüterschutzraumes. Der Umzug der Kunstgüter wird in den kommenden Monaten stattfinden. Vor dreissig Jahren wurde der Verein «Freunde des Kunstmuseums Solothurn», der heute 61 Mitglieder umfasst, gegründet. Anlässlich einer Jubiläumsfeier wurde der Ankauf von drei grossen Kunstwerken von Iris Hutegger bekannt gegeben.