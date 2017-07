Schon die Coiffeuse war deswegen in helle Aufregung geraten – und das will etwas heissen. Botox-Behandlungen mitten in der Stadt. «Das kann man vielleicht in Zürich machen. Aber doch nicht in Solothurn, wo jede oder jeder jede und jeden kennt. Da geht bestimmt niemand rein», meint auch der Herr, der uns beim Fotografieren zuschaut, kopfschüttelnd.

Tatsächlich: Botox, das Verjüngungsmittel für mehr als nur Einfältige wird zwar oft angewendet, aber niemand soll es wissen. Man, vielmehr frau bleibt einfach ewig jung – und wenn Botox nicht mehr hilft, dann tuts notfalls der Chirurg.

Verschlüsselte Botschaft

In Kenntnis dieser heiklen Mission spielt nun ein Solothurner Gewerbetreibender genau auf dieser Klaviatur. In der «humanen Klinik für sämtliche Aufpolsterungen» soll es solche ab dem kommenden Herbst geben – wenn der verlassene Schuhladen der Boutique Metro mit einem neuen Mieter nach monatelangen Leerstand wieder eröffnet. Ob der gross angebrachte Begriff «Botox» auf dem Schaufensterglas nur ein interimistischer Jux-Geschäftsname oder der tatsächliche Begriff für eine weitere Altstadt-Filiale des rührigen Geschäftsmannes bleibt, ist derzeit auch noch nicht so wichtig.