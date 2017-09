Baggerzahn um Baggerzahn wird der östlichste Anbau zurückgebaut, sodass die alte Symmetrie des Kurhauskomplexes wieder sichtbar wird. Mit dem Wasserstrahl aus einem Feuerwehrschlauch wird verhindert, dass die Staubwolken von der herrschenden Bise in Richtung Kurhausterrasse geblasen werden.

Während immer noch zwei Detail-Einsprachen gegen das Baugesuch hängig sind, «kommen die Arbeiten auf dem Weissenstein sehr gut voran», wie es bei der Bauherrschaft, der Hotel Weissenstein AG, auf Anfrage heisst. Sobald der Gebäuderückbau abgeschlossen ist, soll mit dem Felsausbruch für den geplanten grossen, multifunktionalen Glaskubus begonnen werden. Gute Wetterbedingungen in den nächsten Wochen vorausgesetzt, soll die riesige Baugrube noch vor dem Wintereinbruch ausgehoben sein.

Der Neubau des Glaskubus soll im nächsten Frühjahr in Angriff genommen werden. Für diesen Pavillon, der an die alte Trinkhalle erinnert, stellt die Hotel Weissenstein AG unserer Leserschaft in einem Wettbewerb zwei Namen zur Auswahl: «Q’11» oder «Panorama». Einsendeschluss ist Samstag, 23. September (Datum Poststempel). (ums.)