Vierzigtausend Franken. 40'000. Soviel haben sich die SP und Franziska Roth ihr Abenteuer kosten lassen. Das Abenteuer «Erstürmung des Stadtpräsidiums» hat viel gekostet – und wenig gebracht.

Mit 1300 Stimmen weniger als Stadtpräsident Kurt Fluri kann kaum mehr ein Achtungserfolg reklamiert werden. Das Rütteln am Denkmal Fluri hat nichts gebracht, ausser einer Erkenntnis: So holt sich die SP den Sessel an der Baselstrasse 7 nie und nimmer.

Juniorpartner steht abseits

Warum die SP? Da fängt das Malheur an. Die 1922 Stimmen von Franziska Roth entsprechen fast auf die Stimme genau dem Gesamtresultat von Klaus Koschmann (SP) und Marguerite Misteli (Grüne) von 1993. Nur dass Kurt Fluri damals noch über 3400 Stimmen holte. Die Geschichte wird nur bemüht, um aufzuzeigen, dass das Linkslager in Solothurn als solches einfach nicht funktioniert. Hätte dieses nämlich ernsthaft Kurt Fluri vom Thron stossen wollen, wäre ein ganz anderes Vorgehen nötig gewesen. Denn die Kandidatin dafür, die hätte es gegeben. Sie ist jetzt Regierungsrätin.