Die Rythalle AG Solothurn als «Hausherrin» der HESO blickt zwar erneut auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück, doch im Mittelpunkt steht laut Verwaltungsratspräsident Tobias Jakob «die strategische Weiterentwicklung» der AG. Damit habe man sich schwerpunktmässig befasst, und dann liess er auch die Katze aus dem Sack: «Die Auslastung der Reithalle ist abgesehen von der HESO ungenügend. Die Infrastruktur muss verbessert werden, damit wir die Auslastung auch unter der Woche steigern können.»

So sollen künftig vermehrt Seminare, Generalversammlungen und sonstige Firmenanlässe in der Reithalle stattfinden können. Auch das Marketing soll optimiert werden, «damit die potenziellen Mieter künftig weniger Aufwand haben», so Jakob.