Nun ist auch der Schwingklub Solothurn und Umgebung in seiner Regiobank-Schwingerhalle im Mittleren Brühl angekommen. Bereits vor gut drei Wochen hatten die Fussballvereine SC Blustavia, F.K. Bratstvo, HNK Croatia, FC Iliria, FC Post, CIS Solettese und der Türkische SC Solothurn ihre neuen Garderobenräume in der Südhälfte des neuen, schmucken Blockbaus beziehen können. Wie aber kamen die Sägemehl-Athleten ins bisher alleinige Reich des runden Leders? «Im November 2014 gründeten wir eine Projetgruppe mit dem Ziel, einen neuen Trainingsraum zu beschaffen», blickt Thomas Zindel auf die Anfänge zurück. Der ehemalige Kranzschwinger leitete in der Folge das achtköpfige Projektteam des Schwingklubs, der die bis anhin schlechten Bedingungen für den Verein hinter sich lassen wollte. «Der Kellerraum unter der Reithalle war jeweils während den Schulferien geschlossen. Es gab kein Tageslicht und die Luft war muffig», beschreibt Zindel die Zustände im vormaligen Trainingslokal.