Zwickmühle Eigentlich wollte er nach Bali auswandern – wegen Corona ist er nun in seiner alten Heimat Olten gestrandet Letztes Jahr ging der SRF-Video Editor Angelo Prinz in Frühpension und wollte nach Bali zu seiner Partnerin. Doch als das Land wegen Corona dicht machte, fand er sich in der Schweiz wieder, als Auslandschweizer mit mehr Pflichten als Rechten.

Der in Olten gestrandete Auslandschweizer Angelo Prinz in einem Hotel in Olten. André Albrecht

Im Sommer 2020 entschloss sich Angelo Prinz, der seit 1982 für das Schweizer Fernsehen als Cutter/Video Editor arbeitete, in Frühpension zu gehen und zu seiner langjährigen Partnerin nach Bali, das zu Indonesien gehört, zu ziehen. «Ich will lieber mit etwas weniger Geld leben, dafür noch ein paar schöne Jahre haben, solange ich noch fit bin», erklärt er seinen Entschluss, die Frühpensionierung mit finanziellen Einbussen einzugehen.

«Trotz Coronakrise entschied ich mich dazu, weil man den Frühruhestand nur halbjährlich beantragen kann», so der 61-Jährige. Es sah im letzten Sommer auch viel besser aus in Sachen Coronapandemie, die Zahl der Infizierten sank stark.

Haushalt aufgelöst und abgemeldet

Angelo Prinz bereitete alles vor, löste seinen Haushalt auf, meldete sich offiziell in der Schweiz ab, mietete ein Haus in Bali und organisierte alles Nötige wie etwa eine internationale Krankenkasse. Von Hab und Gut trennte er sich bis auf 55 Kilo Gepäck, das er mitnehmen wollte. Es sollte ein richtiger Neuanfang werden. Die Frühpensionierung begann offiziell am 1. Februar 2021, und der einstige TV-Mann wollte sich vorher noch ein sonst problemloses Einreisevisum für Bali besorgen.

Aber: Hier begannen die Schwierigkeiten. «Bali hat ab 1. Januar 2021 dichtgemacht. Man kommt online nicht einmal mehr auf die entsprechende Seite für den Antrag», schildert Prinz den Beginn seines Dramas. Eigentlich alles bereit zum Auswandern, aber er durfte nicht nach Bali ausreisen. Fatalerweise war er aber in der Schweiz bereits abgemeldet und hatte auch keine Wohnung mehr. Er habe doch nie mit dieser Schliessung von Bali gerechnet; schliesslich reiste Prinz problemlos seit Jahren zwei- bis dreimal auf die Insel. Bali sei über die Jahre zu seiner Heimat geworden.

Er habe dort mehr Freunde und Kontakte als in der Schweiz, beschreibt er seine Liebe zu dieser Insel. Natürlich seien auch die Natur und die herzlichen Leute ein Grund, sich für immer dort niederzulassen. «Ich hatte immer das Gefühl, nach Hause zu kommen, wenn ich in Bali ankam», erzählt er mit einem Lächeln auf den Lippen.

Gestrandet in der einstigen Heimat

Aber statt mit seiner Partnerin, die er am Valentinstag 2020 das letzte Mal in den Armen halten konnte, auf Bali seinen Ruhestand zu geniessen, ist er jetzt in Olten gestrandet. Es sei ein seltsames Gefühl, in jenem Land als Auslandschweizer zu gelten, wo man das ganze Leben verbracht und gearbeitet hat.

Das hat auch Konsequenzen: So konnte Angelo Prinz nicht wählen und auch eine Impfung ist nicht möglich. Eigentlich habe er nur noch Pflichten und keine Rechte, beschreibt er den Missstand. Obwohl er zwangsweise noch in der Schweiz weilt, müsse er die zehnprozentige Quellensteuer von der Rente, die bei Auslandschweizern üblich ist, bezahlen.

Erst in Sargans untergekommen

Zuerst kam er bei einem Freund in Sargans unter. Dieser Standort war aber nicht ideal wegen der jeweils langen und teuren Bahnreise in die Region Olten, wo seine Mutter und auch seine erwachsenen Kinder leben. So entschied er sich vor rund einem Monat, ins Hotel Olten zu ziehen; in der Hoffnung, bald nach Bali reisen zu können.

Bis heute hat sich aber nichts getan. Falls es noch bis Ende April so weitergeht, muss sich Angelo Prinz wieder in der Schweiz anmelden. Dies ergäbe aber wiederum Probleme fürs sofortige Auswandern. So steckt der gebürtige Oltner in einer Zwickmühle und kann nur hoffen, bald doch noch zu einem Visum für seine Trauminsel zu kommen.