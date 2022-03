Tele M1

Zwei Menschen verstorben Er wollte Rentner retten, der in die Aare fiel: Retter von Winznau ertrunken Er wollte in Winznau einen 93-jährigen Mann retten, der mit seinem Elektromobil in die Aare fiel. Jetzt ist der Bauarbeiter selbst tot. Ein weiterer Bauarbeiter hat das Drama miterlebt.

Eine Kerze erinnert an der Aare in Winznau an den tragischen Vorfall vom Dienstag. Ein Rentner, der mit seinem Elektromobil am Uferweg unterwegs, als er einem Fahrzeug ausweichen musste und dabei in die Aare fiel.

Ein 41-Jähriger versuchte dem Rentner zu helfen, geriet dabei jedoch selbst in Not und ertrank. Auch der 93-Jährige verstarb trotz Reanimation noch vor Ort.

Augenzeugen berichten gegenüber Tele M1, dass alles sehr schnell gegangen sei. Bauarbeiter Vullnet Kruezi beobachtete den Vorfall von einem Dach gegenüber und stand unter Schock.

Noch ist unklar, warum auch der Helfer ertrunken ist. Philipp Binaghi von der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG empfiehlt, immer zuerst auf die eigene Sicherheit zu achten.