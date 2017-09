Dreh- und Angelpunkt aller Wochenendfestivitäten. «Natürlich sind auch andere Gäste willkommen, aber in erster Linie ist das Fest eines für Kappels Bevölkerung», sagt sie. Was die Affiche ja auch verrät: Generation Chappu eben. Die Idee, das Fest unter dieser Prämisse zu präsentieren, stammt übrigens vom OK-Mitglied Nicole Da Zanche.

Eine kleine Reminiszenz: Exakt vor 50 Jahren wurde das Schulhaus Jurablick eingeweiht. «Ein Fest, an welches sich noch viele Leute aus dem Dorf bis auf den heutigen Tag sehr gerne erinnern», sagt Arzu von Arb.

Damals hielten die Festivitäten zwei Wochenenden an, wurde mit einer Gäu-Postkutsche Werbung für den Anlass in der ganzen Region gemacht. Fotografisch alles gut dokumentiert. So war es relativ leicht, fürs aktuelle Fest eine Diashow im Schulhaus Rundblick bereitzustellen, welche Bilder des seinerzeitigen Anlasses zeigt.

Augenschmaus Umzug

Natürlich tragen auch Lehrer- und Schülerschaft zum Festereignis bei. Aus der Taufe gehoben wurde ein Umzug. Ab 13.30 Uhr führt er über Jura-, Dorf- und Schulhausstrasse auf den Festplatz.

Motto: «Öisi Schuel». Wer sich jetzt in den Werkräumen umsieht, kann allerlei Indizien entdecken, die Rückschlüsse auf einzelne der insgesamt 13 Umzugsnummern zulassen.

Verraten sei hier nur eines: Gesehen wurden schwarzfarbene Spitzhüte, die an Hexen und Zaubereien mahnen. «Der Umzug ist sicher einer der Höhepunkte», weiss Arzu von Arb. Ebenfalls zu einem Höhepunkt dürfte der samstägliche Unterhaltungsabend mit dem Kabarettisten Michael Elsener werden, der ab 21 Uhr ein «Chappu Special» gibt.

Ein Partyfreitag

Stehen offizielle Einweihungsakte und Umzüge für traditionelle Programmpunkte von Feierlichkeiten, so neigt das Freitagsprogramm der nonkonformen, aber dennoch – oder vielleicht gerade deswegen – lebensfrohen Seite zu. Festzelt, Festwirtschaft («halt eben Festzeltverpflegung», wie Arzu von Arb sagt) und der Auftritt einer Band, deren Name in Deutsch «Nimm dies» (Take This) zügig daherkommt, sind Programm.

«Dank der Hilfe der Vereine, dem Team der Einwohnergemeinde und den Lehrkräften samt Schülerschaft ist der zweitägige Anlass überhaupt erst möglich geworden», meint Arzu von Arb. Es sei klar gewesen, dass die Feierlichkeiten zu solchen für alle Generationen des Dorfes werden würden. In aller Kürze: für die Generation Chappu.