Zum 60-Jahr-Jubiläum «Wir sind absolut am Limit»: Reinigungsfirma Sonderegger zieht in einen Neubau in Wangen bei Olten Das Reinigungsunternehmen wächst, auch weil es von der Pandemie profitiert hat. Denn die Hygiene hat während Covid einen neuen Stellenwert erhalten. Nun entsteht in Wangen bei Olten ein Neubau für die Firma mit rund 450 Mitarbeitenden. Der Einzug soll rechtzeitig zum 60-Jahre-Jubiläum stattfinden.

Hier entsteht der Neubau, in dem die Sonderegger AG bald zieht. Bild: Bruno Kissling

«Wir sind hier absolut am Limit, was den Platz angeht», beschreibt Deny Sonderegger die aktuelle Situation des Familienunternehmens an der Dorfstrasse in Wangen bei Olten. Sonderegger ist Co-Geschäftsführer der gleichnamigen Reinigungs- und Hauswartfirma und als Leiter Spezialreinigung sowie als Geschäftsführer der Tochterfirma Farebo AG tätig. «Seit rund fünf Jahren ist klar, dass der aktuelle Standort für unser Wachstum nicht ausreicht», erklärt er. Nach über zwanzig Jahren im ehemaligen Frey-Areal zieht das Unternehmen bald an einen neuen Standort.

Dieser wird in der Danzmatt zu finden sein, zwischen Umfahrungsstrasse und unterer Dünnernstrasse. Im Gebäude, dessen Bau bald beginnen soll, wird ausserdem die AniCura-Tierarztpraxis am Homberg eingemietet sein: Es seien beide Parteien auf den Investor zugegangen und hätten Interesse an der Industriebrache bekundet, erklärt Björn Sonderegger, Co-Geschäftsführer und Leiter Unterhalt. «Unsere Unternehmen passen gut zusammen», findet er, «wir können die Flächen gut aufteilen, und bei uns wird der Hauptverkehr morgens und abends stattfinden, während die Praxis tagsüber mehr Kundschaft hat.»

Weiteres Wachstum am neuen Standort möglich

Der Bau, der von Senn Immobilien und Finanzen AG aus Oftringen umgesetzt wird, soll eine rund 70 Meter lange Halle werden: Die P. Sonderegger AG wird rund zwei Drittel davon in Richtung Umfahrungsstrasse mieten. Im ersten Stock sollen Büros zu finden sein, im Erdgeschoss die Lagerräume, die Wäscherei und die Schulungsräume.

Björn (links) und Deny Sonderegger. Bild: Bruno Kissling

Für zukünftiges Wachstum – die Sonderegger AG begann 1965 in einer Garage in Kappel und musste ihre Räumlichkeiten regelmässig erweitern – wurden am neuen Standort Reserven eingerechnet, so Deny Sonderegger. «Wir rechnen in Zehnjahreszyklen, möchten aber gerne noch länger im neuen Gebäude bleiben.» Das Areal würde allenfalls auch eine Erweiterung erlauben, etwa in die Höhe.

Die Pandemie hat der Branche geholfen

Dass es überhaupt zu einem so starken Wachstum kam, dass man an der Dorfstrasse schon bald aus allen Nähten platzt, habe mehrere Gründe, sind die beiden Männer überzeugt. «Der wichtigste Grund ist sicher, dass wir wirklich gute Arbeit leisten», so Björn Sonderegger. Man habe über die Jahre und Generationen Erfahrung sammeln können und habe deshalb einen guten Namen in der Region.

Aber auch Investitionen in Bereichen wie etwa der Hauswartung hätten sich gelohnt, ist er sicher. Und auch wenn Unternehmen Aufgaben wie die Reinigung und die Hauswartung outsource, sei der Wunsch da, wieder vermehrt mit lokalen Unternehmen zu arbeiten. So habe die Firma einige Mandate gewinnen können.

Und Deny Sonderegger fügt an: «Die Pandemie hat uns ebenfalls geholfen. Die Hygiene hat einen ganz anderen Stellenwert erhalten.» Man habe sich beweisen können, weil man in einer Krisensituation weiterhin Dienstleistungen anbieten konnte – auch wenn es nicht immer einfach gewesen sei, etwa bei der Materialbeschaffung.

Fachkräftemangel als Herausforderung

Doch trotz des Wachstums und des gut laufenden Geschäfts – Herausforderungen gebe es immer. Derzeit macht der Firma etwa der Personalmangel zu schaffen: «Wir haben gerade Hochsaison», so Deny Sonderegger, «im Sommer brauchen wir immer zusätzliche Arbeitskräfte, um die Schulhäuser zu reinigen.» Zu den rund 450 fest angestellten Mitarbeitenden, die sich etwa 145 Vollzeitäquivalente teilen, würden sich zwischen März und November jeweils temporär Mitarbeitende gesellen.

Es dauert noch eine Weile, bis das Gebäude steht: Die Arbeiten beginnen erst. Bild: Bruno Kissling

Diese seien gerade besonders schwierig zu finden: «Früher konnte ich im Juni eine Anfrage stellen und hatte am nächsten Tag von mehreren Temporärbüros einige Angebote. Heute dauert es eine Woche und dann kriege ich vielleicht ein, zwei Dossiers», berichtet Deny Sonderegger. Man müsse derzeit auch Aufträge ablehnen, weil das Personal nicht rechtzeitig bereitsteht.

Björn Sonderegger ergänzt: «Wir haben von der Einwanderung profitiert, die Reinigung ist eine klassische Integrationsbranche.» Die Firma bietet selber Deutschkurse für die Mitarbeitenden an. Dass es wieder eine Zunahme an zugezogenen Personen gebe, die in der Branche arbeiten möchten, davon geht er nicht aus: «Dass der Zustrom zunimmt, ist politisch nicht gewollt.»

60-Jahre-Jubiläum im Jahr 2025

Daher müsse man immer versuchen, als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben: Die Männer nennen etwa faire Löhne oder gute Arbeitsbedingungen. Auch flexible Arbeitsmodelle wolle man fördern, sofern dies betrieblich möglich ist. Das Familiäre sei bei der P. Sonderegger AG ebenfalls wichtig. Und das wolle man am neuen Standort noch verstärken: So soll es zum Beispiel nicht zwei verschiedene Pausenräume geben wie bis anhin, sondern einen grossen Raum, in dem sich Mitarbeitende aus den Büros und der Produktion gemeinsam aufhalten. Dieser soll dem Personal auch für private Anlässe zur Verfügung gestellt werden, sagt Deny Sonderegger.

Bis es so weit ist, dauert es noch etwas mehr als ein Jahr – gegen Ende 2024 soll der Neubau fertiggestellt sein. Rechtzeitig für ein grosses Jubiläum, wie die beiden Männer betonen: 2025 feiert die Sonderegger AG ihr sechzigjähriges Bestehen.