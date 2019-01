11 Mannschaften spielen in der Swiss League. Wer wann gegen welche Mannschaft spielt, legt «Swiss Ice Hockey», der Dachverband des Schweizer Eishockeys, fest. 44 Qualifikationsspiele sind es insgesamt in den beiden Doppelrunden. Dazu kommen noch Spiele in der Regionalgruppe. Weil der EHC Olten und der SC Langenthal eine Mini-Zweier-Gemeinschaft bilden, kündigten sich für diese Saison also noch zusätzliche Derbys an. Die insgesamt acht Aufeinandertreffen sind zu viel für die Fans. Das zeigt sich bei den Zuschauerzahlen.