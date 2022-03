Zopfbacken Jugendliche backen Zöpfe und helfen dem Dorf-Beck in Kappel durch die Krise Mit dem Slogan «Ofenfrisch auf dem Zmorge-Tisch» wirbt die Jugendgruppe Pop-Up der Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde Olten für ihre Zöpfe.

Pop-Up bei der Arbeit beim Dorf-Beck in Kappel. Zvg

Beim Dorf-Beck in Kappel backen die Jugendlichen Zöpfe, die sie am Samstagmorgen ausliefern - für einen guten Zweck. Auf Vorbestellung flechten rund ein Dutzend Jungen und Mädchen diesen Freitag wieder fleissig Zöpfe, die der Kappeler Dorf-Beck im Morgengrauen bäckt und schliesslich am Samstag in der Früh von den Jugendlichen ausgeliefert werden.

Angefangen hatte alles im Winter-Lockdown 2021. Stephan Röthlisberger wollte damit den Dorf-Beck in Kappel während der schwierigen Zeit in der Pandemie unterstützen. Der diakonische Mitarbeiter der Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde Olten spannte dafür die Jugendgruppe Pop-Up ein, die er leitet.

Bei den ersten beiden Aktionen während des Lockdowns konnten so über 220 Zöpfe verkauft werden, um dem Dorf-Beck Stefan Hunziker zu unterstützen. Da die Nachfrage nach den Zöpfen gross war, fand dieses Jahr im Januar bereits wieder eine Aktion statt. Allein dabei konnten über hundert Zöpfe verkauft werden.

Mittlerweile organisiert Röthlisberger bereits zum vierten Mal mit der Jugendgruppe das fröhliche Backen. «Die Aktion kommt bei den Leuten gut an.» Die meisten Zöpfe werden in Kappel ausgeliefert. Es gibt aber auch Kundschaft bis nach Olten, Rothrist oder Glashütten.

Der Erlös aus dem Verkauf der Zöpfe kommt dem Dorf-Beck zugut. «Pop-Up» bekommt das, was als Spende beim Ausliefern zusammenkommt. Zu jeder Bestellung erhält der Kunde einen selbstgebackenen «Spitzbuben» der Jugendgruppe, die auch am Freitag beim Dorf-Beck in Kappel von den Jugendlichen hergestellt werden.

Dabei kommen immer mehrere hundert Franken an Spenden zusammen. «Vergangenes Jahr ist die Jugendgruppe mit dem Geld ins Auffahrts-Lager gefahren», sagt Röthlisberger. «Dieses Jahr soll es ins Tessin gehen.» Allerdings sei man sich noch unschlüssig, ob man die Einnahmen für das Ferienlager ausgebe oder doch lieber für die Ukraine spende.

«Das Projekt ist entstanden, um in der Not zu helfen. Da der Bäckereibetrieb beim Kappeler Dorf-Beck mittlerweile wegen der Pandemie nicht mehr eingeschränkt ist, soll das Geld anderen Personen in Not helfen»,

erzählt Röthlisberger.

Am Samstag ist die letzte Zopf-Aktion von «Pop-Up» für dieses Jahr. Bis diesen Freitagmittag nehmen Stephan Röthlisberger und Stefan Hunziker noch Bestellungen entgegen. Auf der Webseite der Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde Olten ist ein Bestellformular aufgeschaltet. Alternativ ist die Bestellung bei Stephan Röthlisberger unter der Nummer 079 583 00 69 möglich.