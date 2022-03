Zeugenaufruf Zwei Männer wurden in Olten bedroht und ausgeraubt – die Täter sind flüchtig In der Nacht auf Sonntag, 13. März, wurden am Salzhüsliweg in Olten zwei Männer von Unbekannten ausgeraubt. Mit einer Beute von einigen 100 Franken konnten die beiden Täter entkommen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Patrouillenfahrzeug auf der Holzbrücke Olten. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Zwei Männer waren in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 12./13. März, gegen 2.15 Uhr, auf dem Salzhüsliweg in Olten in Richtung Holzbrücke unterwegs. Dabei wurden sie von zwei Männern angesprochen, bedroht und schliesslich ausgeraubt. Mit einer Beute von einigen 100 Franken konnten die beiden Täter nach dem Vorfall unerkannt in Richtung Schützenmattparkplatz entkommen. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.

Die unverzüglich eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Beide Täter sind zwischen 25 und 30 Jahre alt, hatten einen dunklen Teint, sprachen Hochdeutsch und Arabisch, trugen schwarze respektive dunkle Jacken und hatten je einen Rucksack dabei. Einer war Brillenträger und der andere hatte einen langen Kinnbart.

Zur Ermittlung der Täter sucht die Polizei Zeugen Personen, die Angaben zum Vorfall oder zur Identität der Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Olten zu melden, Telefon 062 311 80 80. (kps)