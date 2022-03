Zeugenaufruf Olten: Mofalenker knallt in Auto und flüchtet In Olten ist am Samstagvormittag der Lenker eines orangen Mofas mit einem Auto kollidiert und anschliessend geflüchtet. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Am Samstag, 5. März, kurz nach 10 Uhr, ist in der Konradstrasse in Olten ein Mofalenker in das Heck eines vorausfahrenden roten Autos gefahren und gestürzt. Der Jugendliche hob daraufhin sein oranges Mofa auf und flüchtete via Munzingerplatz in unbekannte Richtung. Am Personenwagen entstand ein Sachschaden von einigen Tausend Franken.

Die Fahrzeuginsassen wurden nicht verletzt, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Der Jugendliche war ohne Helm unterwegs, hat kurze Haare, trug einen grauen Pullover und eine schwarze Weste.

Personen, die Angaben zum Unfall oder zum gesuchten Lenker des orangen Mofas machen können, sind gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Olten in Verbindung zu setzen (Telefon: 062 311 80 80). (kps)