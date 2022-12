Zeugenaufruf Olten: Autofahrer verursacht Schaden an parkiertem Auto – und kümmert sich nicht darum In Olten hat am Donnerstagnachmittag, 15. Dezember, ein derzeit unbekannter Autofahrer einen Parkschaden verursacht. Nach dem Vorfall hat er sich von der Kollisionsstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Am Donnerstag, 15. Dezember, verursachte ein derzeit unbekannter Automobilist um zirka 16.45 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus an der Konradstrasse 32 in Olten an einem dort parkierten, weissen Dacia Dokker, einen erheblichen Schaden an der Beifahrertüre.

Der Verursacher hat die Geschädigte nach dem Vorfall kurz angesprochen, sich danach aber von der Kollisionsstelle entfernt, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Das teilt die Kantonspolizei Solothurn mit.

Der Schaden auf der Beifahrerseite. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Beim gesuchten Fahrzeuglenker soll es sich um einen 20-30 Jahre alten, schlanken Mann handeln, der mit einem eher kleinen, dunklen Auto vor Ort war. Die Polizei hat Ermittlungen zu dessen Identität aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.

Der Schadenverursacher oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Olten zu melden, Telefon 062 311 80 80. (kps)