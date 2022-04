Zeugenaufruf Hägendorf: Einbruch in ein Geschäft an der Bahnhofstrasse – Polizei sucht Zeugen In der Nacht von Montag auf Dienstag brachten in Hägendorf unbekannte Täter in ein Geschäft ein. Dabei wurde nach Informationen der Kantonspolizei Solothurn Deliktgut im Wert von mehreren 10'000 Franken erbeutet.

Der Einbruchdiebstahl ereignete sich an der Bahnhofstrasse in Hägendorf. Bruno Kissling

Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, sei am Dienstagmorgen, 12. April, via Alarmzentrale gemeldet worden, dass an der Bahnhofstrasse in Hägendorf in ein Verkaufsgeschäft eingebrochen worden ist. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt in den Ladenbereich, wobei die Eingangstür beschädigt wurde.

Weiter informiert die Kantonspolizei: «Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie diverses Deliktsguts im Wert von mehreren 10’000 Franken und verliessen im Anschluss das Tatobjekt in unbekannte Richtung.»

Personen, die Hinweise zu diesem Einbruchdiebstahl geben können oder in der Nacht auf Dienstag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bahnhofstrasse Hägendorf gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Egerkingen (Telefon 062 311 94 00) in Verbindung zu setzen. (kps)