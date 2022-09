Zeugenaufruf Einbruch in Oltner Bijouterie in der Nacht auf Donnerstag – Schmuck im Wert von mehreren 10’000 Franken erbeutet An der Baslerstrasse in Olten brachen unbekannte Täter in eine Bijouterie ein. Ein Einbrecher flüchtete mit Deliktsgut auf einem Fahrrad in Richtung Trimbach. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Kantonspolizei Solothurn sucht nach dem Einbruch in eine Bijouterie in Olten Zeugen. Silas Stein / DPA

Am Donnerstag, 22. September 2022, gegen 2.45 Uhr in der Nacht, wurde an der Baslerstrasse in Olten ein Einbruch in eine Bijouterie verübt. Nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Solothurn verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt in den Ladenbereich, wie sie in der Mitteilung schreibt.

Dort erbeutete der oder die Täter diverses Deliktsgut im Wert von mehreren 10’000 Franken. Ein Einbrecher flüchtete schliesslich mit einem Fahrrad in Richtung Trimbach. Er soll zwischen 160 und 170 cm gross sein, einen blauen Pullover sowie ein weiss-graues Kopftuch und einen schwarzen Rucksack getragen haben.

Kantonspolizei Solothurn sucht Zeugen

Personen, die sachdienliche Angaben zu diesem Einbruchdiebstahl machen können oder in der Nacht auf Donnerstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Olten zu melden: Telefon 062 311 80 80.