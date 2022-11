Zeugenaufruf Ein Jugendlicher wurde in Hägendorf angegriffen und beraubt In Hägendorf wurde am Dienstagabend ein Jugendlicher von einer Gruppierung junger Personen tätlich angegriffen und beraubt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Personen, die Angaben zum Vorfall oder zur Täterschaft machen können.

Am Dienstag, 8. November, zwischen 18.10 und 18.30 Uhr war in Hägendorf bei der Raiffeisenarena ein Junge auf einem Elektro-Scooter unterwegs. An der Bahnunterführung wurde er von einer Gruppe junger Personen angesprochen und schliesslich tätlich angegriffen und bedroht.

Die Täterschaft raubte ihm dann den E-Scooter und entfernte sich damit in Richtung Ortsmitte. Der Jugendliche wurde dabei leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.

Nach ersten Erkenntnissen bestand die Gruppe aus sechs Personen im Alter von rund 17 bis 20 Jahren. Einige sprachen Hochdeutsch und Schweizer Deutsch. Zwei trugen schwarz/weisse Pullover, eine Person hat längere blonde Haare.

Wer Angaben zum Vorfall oder zur Täterschaft machen kann, ist gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Egerkingen in Verbindung zu setzen, Telefon 062 311 94 00. (kps)