Zeugenaufruf Auseinandersetzung in der Bahnhofunterführung: Mann wurde in Olten angegriffen und verletzt In der Nacht auf Sonntag, 29. Mai, wurde ein Mann von vier jungen Männern im Bereich der Bahnhofunterführung in Olten tätlich angegriffen und verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nachträglich wurde der Polizei gemeldet, dass in der Nacht auf Sonntag, 29. Mai, zwischen 00.30 und 00.40 Uhr, in der Bahnhofunterführung in Olten ein Mann von einer Gruppe junger Männer tätlich angegriffen wurde. Bei der Auseinandersetzung fiel das Opfer eine Treppe hinunter und verletzte sich dabei erheblich, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt.

Bei der Täterschaft handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um vier Männer im Alter von etwa 16 bis 20 Jahren. Sie trugen dunkle Pullover oder Jacken und haben kurze, dunkle Haare. Drei von ihnen tragen einen Oberlippenbart. Die 4er-Gruppe passierte zur Tatzeit die Martin-Disteli-Unterführung.

Zur Klärung der genauen Umstände sucht die Polizei Zeugen

Personen, die Angaben zum Vorfall oder zu den Beteiligten machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Olten zu melden, Telefon 062 311 80 80. (pks)