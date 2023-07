Zeugen gesucht Unbekannte beschädigen in Olten Marmor-Skulpturen «massiv»: Mehrere tausend Franken Schaden Skulpturen aus Marmor wurden in Olten derart stark beschädigt, eine brach auseinander. Die Kantonspolizei Solothurn sucht Zeugen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigten Unbekannte an der Ziegelackerstrasse in Olten mehrere Marmor-Kunstwerke. Eine Figur stiessen sie um, worauf diese zerbrach. Dadurch entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Mehrere Marmor-Skulpturen wurden in Olten beschädigt. zvg

Zur Ermittlung der Täter sucht die Kantonspolizei Solothurn nun Zeugen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den verursachenden Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Olten zu melden, Telefon 062 311 80 80.