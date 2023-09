Zeugen gesucht Munzingerplatz Olten: Unbekannter verursacht Parkschaden ohne sich zu kümmern Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Munzingerplatz in Olten ein anderes Auto. Ohne sich um den Schaden zu kümmern entfernte er sich anschliessend. Die Polizei sucht Zeugen.

Am frühen Montagabend etwa um 17 Uhr kam es auf dem Munzingerplatz in Olten zu einem Vorfall. Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte dabei einen grauen Toyota Prius, der auf dem Platz parkiert war. Am Prius entstand gemäss Angaben der Kantonspolizei Solothurn ein Schaden von mehreren tausend Franken.

Am Toyota Prius entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Franken. Kapo Solothurn

Die unbekannte Person, welche für den Schaden verantwortlich ist, habe sich nach der Kollision vom Ereignisort entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Kapo Solothurn sucht in diesem Zusammenhang jetzt Zeugen.

Personen, die Angaben zum Vorfall bzw. zur schadenverursachenden Person machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Olten in Verbindung zu setzen, Telefon 062 311 80 80.