Wettbewerb Zwei Oltner Miniunternehmen kämpfen um den Titel «Company of the Year» Anfang Juni messen sich die besten 25 Miniunternehmen der Schweiz in Zürich um den Titel «Company of the Year». Mit dabei sind auch zwei Oltner Vertreter.

Miniunternehmen sind Firmen, die von Kantischülerinnen und -schülern zwischen 16 und 20 Jahren gegründet werden. Sie können so praktische Erfahrungen in der Unternehmenswelt sammeln. Dabei werden die Jugendlichen von ihren Lehrpersonen sowie einer Wirtschaftspatin oder einem -paten unterstützt.

Am 18. Februar fand im Rahmen des Company Programms von Young Enterprise Switzerland (YES) die Pitch Competition der Region Mittelland und Wallis in der Welle7 in Bern statt. Das Miniunternehmen Prodo Print gehörte zu den Siegern. Bild: zvg

Organisiert wird der Wettbewerb laut Mitteilung von der Non-Profit-Organisation YES (Young Enterprise Switzerland). Das Nationale Finale findet in der Bahnhofshalle Zürich anlässlich des «Company»-Programms am Freitag und Samstag, 2. und 3. Juni, statt. Das Siegerteam wird die Schweiz auf europäischer Ebene vertreten.

Von ursprünglich 215 Miniunternehmen kämpfen nun die besten 25 während zweier Tagen in der Bahnhofshalle Zürich um den Titel «Company of the Year». An ihrem eigenen Stand präsentieren und verkaufen die Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer ihre Produkte oder Dienstleistungen. Nebst der Standausstellung haben die Besucherinnen und Besucher auch die Möglichkeit, die Bühnenpräsentationen der Teams zu erleben.

Von der Kanti Olten mit dabei sind zwei Miniunternehmen: Beecolo stellt aus regionalem Bienenwachs und Reststoffen nachhaltige Bienenwachstücher her. Diese können anstelle von Frischhaltefolie für die Aufbewahrung von Lebensmitteln verwendet werden.

Als zweites Miniunternehmen ist Prodo Print am Start. Dieses produziert nachhaltige Handyhüllen aus recyceltem Plastik aus dem eigenen 3D-Drucker. (fmu)