Den ganzen Sommer über sind die Trauben an den Rebstöcken gereift. Doch der Herbst läutet die Weinlese ein: Winzer lesen ihre Trauben von den Reben, pressen sie und lagern sie über den Winter in Fässern ein. Auch in den Rebgärten der Region hat dieser Prozess langsam aber sicher begonnen.

So auch an der alten Oltner Stadtmauer, wo sich 50 Rebstöcke in einem Privatgarten aneinanderreihen. Pralle, saftige Trauben hängen daran. Auch sie sind mittlerweile bereit für die Lese.

Es handelt sich dabei um den Rebgarten von Hans Dieter Jäggi am Salzhüsliweg, der seit über 30 Jahren im Familienbetrieb besteht. Für Jäggi ist die Weinlese ein Hobby, eine Liebhaberei, beinahe schon eine Passion. Und der Wein selbst schlussendlich Produkt von unzähligen Stunden mühseliger Arbeit und liebevoller Pflege.

Von der Traube zum Wein

«Heuer sind wir sehr früh dran mit der Lese», sagt Jäggi. «Normalerweise sind die Trauben erst Anfang Oktober reif.» Weil es den Sommer über jedoch sehr warm war und die Reben im Frühjahr keine Frostschäden davontrugen, kann die Lese schon jetzt stattfinden. Auch, weil Jäggi die Trauben nicht selbst weiterverarbeitet, sondern von einem befreundeten Weinbauer abhängig ist.