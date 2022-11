Umzug: Der Kunstmaler Thomas Droll lädt zu seiner letzten Ausstellung an der Tannwaldstrasse in Olten

20 Jahre lang war Thomas Droll an der Tannwaldstrasse in Olten daheim. Im April bezieht er ein neues Atelier in Wangen bei Olten. Davor gibt es eine Ausstellung mit dem Titel «Last Christmas, Zeit, um Abschied zu nehmen!».