Viele Menschen, die als Kinder und Jugendliche Unterricht an Musikschulen besuchten, sind als Erwachsene nicht mehr musikalisch aktiv. Damit stellt sich die Frage, ob der Musikunterricht noch eine andere Wirkung im späteren Leben hat als das aktive Musizieren und ob sich die hohen Subventionen der öffentlichen Hand trotz dieses Umstands überhaupt rechtfertigen lassen.

Georges Regner, der zehn Jahre lang die Musikschule Olten leitete und heute pensioniert ist, will diesen Fragen nun im Rahmen des Projekts «Langzeitwirkung des Musikunterrichts an Musikschulen» in seinem CAS-Studium zur musikpädagogischen Forschung nachgehen und ehemalige Schülerinnen und Schüler dazu befragen. Die Musikschule Olten beteiligt sich daran.

Anhand der Daten aus dem Schuljahr 2004/2005 werden nun die Eltern der damaligen Schüler angeschrieben und gebeten, sich an einer Umfrage zur Wirkung des Musikschulunterrichts im Erwachsenenleben zu beteiligen. Rund 500 Briefe wird Regner in diesen Tagen verschicken. Er hofft auf einen möglichst hohen Rücklauf, damit die Auswertung aussagenkräftig wird. Unter den Teilnehmern wird ein Gutschein des Kultur- und Kongresszentrums Luzern (KKL) ausgelost für eine beliebige Veranstaltung mit zwei Personen.

Rechtfertigung für Subventionen

Im Bericht des Bundesamtes für Statistik über das Kulturverhalten in der Schweiz (Eine vertiefende Analyse – Erhebung 2008) wurde festgestellt: «In der Schweiz spielt jede fünfte Person ein Musikinstrument.» Im gleichen Bericht steht: «Fast die Hälfte der Schweizer Bevölkerung hat irgendwann eine nichtberufliche Musikausbildung von mindestens einem Jahr absolviert.» Es ist laut Regner davon auszugehen, dass die heute musikalisch aktiven Personen an die nichtberufliche Musikausbildung in ihrer Kindheit und Jugend anknüpfen und bis zu zwei Fünfteln der ehemaligen Musikschüler noch ein Musikinstrument spielen. Umgekehrt heisst das aber auch: Etwa zwei Drittel der ehemaligen Schüler der Musikschulen spielen ihr Instrument nicht mehr.