Wangen bei Olten Erweitertes Depot des Busbetriebs Olten Gösgen Gäu wird eingeweiht: Es gibt sogar einen Weltrekordversuch Um auch in Zukunft für die anstehenden Herausforderungen gewappnet zu sein, hat der Busbetrieb Olten Gösgen Gäu sein Depot in Wangen bei Olten erweitert. Zur Einweihung dieses Baus lädt das Unternehmen die Bevölkerung am kommenden Samstag zu einem Tag der offenen Tür ein.

Das Fahrzeugdepot des Busbetriebs Olten Gösgen Gäu wurde erweitert und wird nun eingeweiht. Bild: Bruno Kissling

Knapp zweieinhalb Jahre nach der Grundsteinlegung im Mai 2021 wird der Erweiterungsbau des Busbetriebs Olten Gösgen Gäu (BOGG) am Samstag, 30. September, von 10 bis 16 Uhr mit einem Tag der offenen Tür eingeweiht, wie es in einer Mitteilung heisst. «Die Einweihung des Erweiterungsbaus ist der Schritt vom Busdepot zum Mobilitätszentrum: Im erweiterten BOGG-Busdepot zieht auch die Motorfahrzeugkontrolle ein – so wird das tagsüber ungenutzte Busdepot anderweitig genutzt», lässt sich BOGG-Direktor Roman Fischer in der Mitteilung zitieren. Künftig werden in Wangen bei Olten Fahrzeuge disponiert, gewartet, geprüft und auch beschriftet.

Wichtigstes Thema am Anlass ist die Elektro-Mobilität: Der ausgestellte Formel-E-Rennwagen stellt dabei die Spitze der technologischen Entwicklung dar. Alternative Antriebssysteme – vom Wasserstoff-LKW über E-Busse des BOGG bis zum elektrisch betriebenen Kommunalfahrzeug – zeigen, dass die E-Mobilität im Alltag angekommen ist. Ein weiterer Höhepunkt wird ein Weltrekordversuch: Freiwillige stellen dabei auf Velos die Energie bereit, welche ein BOGG-Modellbus auf einer Carrera-Rennbahn während 24 Stunden im Vollbetrieb benötigt.

Auch die Jüngsten erfahren E-Mobilität live: Für sie stehen kleine E-Vespas und E-Mini-Carts ebenso bereit wie eine Hüpfburg. Ein breites Verpflegungsangebot versorgt Besucherinnen und Besucher. Alle Infos zum BOGG-Tag der offenen Tür finden sich auf der Website.

Der BOGG ist eine Erfolgsgeschichte – und eine Firma im Wandel: Vor 25 Jahren aus dem Zusammenschluss zweier regional tätiger ÖV-Anbieter entstanden, ist der BOGG laut eigenen Angaben« gut gerüstet für die Zukunft». Verwaltungsrat und Geschäftsleitung haben laut Mitteilung die Weichen gestellt. Und 180 Top-Mitarbeitende stünden für eine hochwertige Dienstleistungsqualität.