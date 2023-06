Wangen bei Olten Die Kirchgemeinde weist einen Gewinn von 80000 Franken aus Die römisch-katholische Kirchgemeinde kann eine positive Rechnung 2022 vorweisen. Zudem gab es Neuigkeiten in Sachen Liegenschaft Ey 47.

Der Kirchgemeinderat mit Verwalterin und Gemeindeleiter der Röm.-kath. Kirchgemeinde Wangen bei Olten vor der neuen Rundbank beim Kirchenhaupteingang. Bild: zvg

David von Rohr, Vizepräsident der römisch-katholischen Kirchgemeinde, konnte zu Beginn der Versammlung von einer erfolgreichen Jahresrechnung 2022 berichten. Die Kirchgemeinde erzielte einen Ertragsüberschuss von über 82'000 Franken. Das Ergebnis basiert mehrheitlich auf Mehreinnahmen bei den Steuern, insbesondere aus Vorjahren bei den natürlichen Personen sowie aus nicht budgetierten Kapitalabfindungssteuern.

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionen getätigt. Laufende Rechnung, Bilanz und Nachtragskredite wurden einstimmig gutgeheissen. Die Rechnung 2022 war erstmals nach dem neuen Rechnungsmodel HRM2 des Kantons Solothurn erstellt worden. Diese Vorgabe mit all den zusätzlichen Rechnungsdarlegungen war mit erheblichem Mehraufwand für Verwalterin Susanne Tollardo verbunden. Ein Wirtschaftsprüfer leistete bei der erstmaligen Umsetzung Unterstützung.

René Frankiny, Kirchgemeindeschreiber, informierte über das weitere Vorgehen bei der Liegenschaft Ey 47. Nachdem letztes Jahr die Planung für einen Umbau in Alterswohnungen durch einen Investor sistiert wurde, war der Kirchgemeinderat gefordert. Es ist ihm gelungen, Verhandlungen mit einem neuen Investor aufzunehmen. Die Kirchgemeinde möchte via Baurechtsvertrag die Liegenschaft Ey 47 abtreten und zur Planung von Wohnungen freigeben. Ziel wäre, dass Ende 2023 die gegenseitige Unterzeichnung des Vertrages nach Beschlussfassung an der Budgetgemeindeversammlung erfolgen kann. (otr)