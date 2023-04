Vorhaben Wangen bei Olten baut ein neues Regenbecken Seit Anfang April wird der Langsamverkehr in Wangen bei Olten umgeleitet. Der Grund dafür ist die Realisation eines neuen Regenbeckens.

In der Unteren Dünnerstrasse in Wangen bei Olten haben die Bauarbeiten zum Projekt «Neubau Regenbecken 3» bereits begonnen. Der Langsamverkehr, Fussgängerinnen und Fussgänger wie auch Velofahrerinnen und Velofahrer, werden während der Bauarbeiten im Sinne der Verkehrssicherheit auf die asphaltierten Strassen des Gheid Gebiets umgeleitet. Geplant ist die Fertigstellung der neuen Anlage circa Ende Oktober.

Umleitung des Langsamverkehrs in Wangen bei Olten während Bauarbeiten des Regenbeckens zvg

Wieso das neue Becken nötig ist

Wetterphänomene wie Starkniederschläge gehen mit dem Klimawandel einher und auch die Schweiz bleibt nicht verschont. Laut dem NCCS (National Centre for Climate Services) ist auch hier in der Zukunft mit häufigerem und intensiverem Starkregen zu rechnen. Ebenfalls sollen sich Extremereignisse mehren.

Auch der Kanton Solothurn bekam dies schon zu spüren: Im Sommer 2021 regnete es etwa dreimal so viel wie zu erwarten war. Viele Gemeinden hatten mit Hochwasser zu kämpfen und an einzelnen Tagen gingen mehrere hundert Meldungen bei der Kantonspolizei und den Feuerwehrstationen ein.

Auch in Wangen bei Olten droht Regen in solchen Ausmassen die Zweckverbandsleitung des Zweckverband Abwasserregion Olten (ZAO) zu überlasten. Um dem vorzubeugen, wird die Leitung vom Auffangbecken entlastet. Wie Roger Schumacher, Leiter Tiefbau, Werk und Umwelt in Wangen bei Olten erklärt, handle es sich bei der Neuinstallation um ein Regenrückhaltebecken. «Wenn Phänomene wie Starkregen zu viel Wasser freisetzen, verhindert das Becken die kurzfristige Überlastung der Leitung.» Die Umleitung in das Rückhaltebecken erlaube so eine dosierte Ableitung zurück in die Zweckverbandsleitung und reduziere die Gefahr einer Überlastung so massiv.

Gäbe es Alternativen?

Das Becken soll 200 Kubikmeter Abwasser fassen können und insgesamt 1,35 Millionen Franken kosten. Die bestehenden Zweckverbandsleitungen für Starkregenereignisse zu dimensionieren sei unverhältnismässig und zu kostenintensiv, da sich die Leitungen über viele Kilometer und mehrere Gemeinden erstrecken, sagt Schumacher.

In Wangen bei Olten befinden sich bereits weitere Bauten, die dem gleichen Zweck dienen. Mit dem Neubau des Rückhaltebeckens werden die Auflagen der aktuellen Generellen Entwässerungsplanung (GEP) der Gemeinde Wangen bei Olten umgesetzt. Vorauszusagen, ob die Kapazitäten der vorhandenen Strukturen zukünftig weiter ausgebaut werden müssen, bleibt schwierig. Als Anhaltspunkt gilt nur der generelle weltweite und schweizweite Trend, der auf mehr Regen und Starkregen hindeutet.

Die Auswirkungen auf den Verkehr

Im Zuge der laufenden Bauarbeiten wird der Langsamverkehr in Wangen bei Olten zurzeit umgeleitet. Betroffen davon sind Fussgängerinnen und Fussgänger und Velofahrerinnen und Velofahrer. Dies dient zum Grossteil auch der Sicherheit der Betroffenen selbst. Die Mindestbreite, die besonders für den zweispurigen Veloverkehr und grössere Gefährte wie Kinderwagen wichtig ist, könne nur durch die Umleitung garantiert werden.

Im Sinne der Bevölkerung wurde ebenfalls darauf geachtet, dass die geplante Umleitung früh signalisiert und auch eine asphaltierte Umleitung angeboten wird. Trotzdem muss sich niemand daran gewöhnen, da das Regenbecken Ende Oktober fertiggestellt sein soll.