Walterswil Autofahrer flüchtet vor Polizei und baut Unfall – zwei Personen festgenommen Am Samstagabend ist es in Walterswil zu einem Unfall gekommen. Nachdem ein Autofahrer vor einer Polizeikontrolle flüchten wollte, kam das Auto von der Strasse ab und überschlug sich. Zwei Personen mussten ins Spital gebracht werden.

ArgoviaToday

Der Unfall ereignete sich am Samstagabend kurz nach 19 Uhr. Eigentlich wollte die Kantonspolizei Solothurn in Walterswil eine Kontrolle durchführen. Ein Autolenker hielt aber nicht an, sondern fuhr der Polizei davon. Kurze Zeit später kam das Auto jedoch von der Strasse ab, überschlug sich und kam auf einem Feld in der Nähe des Stromwerks zum Stillstand.

Die Polizei ist dem Auto umgehend nachgefahren und konnte so am Unfallort zwei Personen festnehmen. Wie Augenzeugen gegenüber Tele M1 berichtet haben, soll es sich um zwei Männer handeln, die in Handschellen gelegt wurden. Die beiden Personen mussten ins Spital gebracht werden.

Die genaue Unfallursache wird nun durch die Polizei abgeklärt. Ebenso ist noch unklar, wie schwer die beiden Personen beim Unfall verletzt wurden. Feuerwehr, Polizei und Sanität standen im Einsatz. (ArgoviaToday)