In der Stadt Olten kann auf keinem öffentlichen Platz Basketball gespielt werden. Dies stellt die Oltner SP in einem Vorstoss fest. «Im Sinne der Sportförderung auf Gemeindeebene ist dieses Angebot unbedingt zu ergänzen», schreibt die Fraktion denn auch in der entsprechenden Motion an den Stadtrat, welche vor kurzem eingereicht wurde.

Einen Ort, an welchem die Sportart ausgeübt werden soll, hat die Fraktion in ihrer Motion auch bereits vorgeschlagen: den Vorplatz der Schützi. «Dieser lässt sich ohne nennenswerte bauliche Massnahmen dazu nutzen», heisst es des Weiteren in der Motion.