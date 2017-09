Im Gegensatz dazu würde der Umzug der gesamten SRU-Räumlichkeiten nach Wangen in die Liegenschaft der alten Post an der Dorfstrasse 47 den grossen Wurf darstellen. Nach ersten Schätzungen würde dieser Umzug Investitionen in der Höhe von 300 000 Franken nach sich ziehen.

Stolperstein Vertragswerk

Doch die Schwierigkeiten lauern da gleich ums Eck: Der Standort der SRU ist gemäss Satzung in Hägendorf verortet, womit ein Wegzug nicht vertragskonform wäre. Also wäre eine Vertragsänderung vonnöten, was wiederum die Zustimmung aller sieben Mitgliedsgemeinden bräuchte.

Kein einfaches Unterfangen, hat doch Tschanz bei seinen ersten Vorsprechen in den Vertragsgemeinden festgestellt, dass bezüglich eines Wegzuges mit entsprechender Vertragsänderung keine einhellige Meinung herrscht.

Eine baldige, gangbare Lösung ist so nicht absehbar. «Auch wenn die Zeit eilt und die SRU lieber heute als morgen einen Entscheid auf dem Tisch hätte, so will ich eine gemeinsame Lösung mit den anderen Gemeinden finden», machte Gemeindepräsident Heller klar.

SRU-Leiter Tschanz sprach der Runde zum Schluss seines Plädoyers nochmals ins Gewissen: «Wir können mit beiden Varianten leben. Hauptsache, es gibt die Zustimmung für eines der beiden Projekte.»

Den Entwicklungsbedarf anerkennend, entschied sich die siebenköpfige Männerrunde für eine offene Haltung zum Variantenentscheid, wobei die Variante A, der Ausbau der SRU-Räume im zweiten Stock der Hägendörfer Gemeindeverwaltung anzustreben sei.

Mit dieser Haltung will Gemeindepräsident Andreas Heller die Exponenten der Vertragsgemeinden in einer Konferenz bald auf einen Nenner bringen.