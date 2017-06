Das Oltner Treuhandunternehmen Conz Treuhand AG kann auf drei erfolgreiche Jahrzehnte zurückblicken. Das Erfolgsrezept der Firma sehen der Firmengründer und sein Nachfolger im umfangreichen Dienstleistungsangebot, den gut ausgebildeten Angestellten und natürlich der treuen Kundschaft.

1987 gründet Livio Conz das Treuhandunternehmen, das seit 2010 im ehemaligen Usego-Gebäude in Olten seine Räumlichkeiten hat. Seit nunmehr 30 Jahren steht die Conz Treuhand AG in der Region für Transparenz, aber auch für Verschwiegenheit. Wie Livio Conz selber sagt, gehört die Diskretion zum obersten Gebot in seinem Metier. Mit dieser Philosophie hat er sich im hart umkämpften Treuhandsektor durchgesetzt und über die Jahre eine grosse, vorwiegend lokale und nationale Stammkundschaft aufgebaut. Die Mandate der Firma reichen vom Einmannbetrieb bis zum Unternehmen mit 300 Mitarbeitenden.

2014 folgte der Generationenwechsel. Sohn Matthias Conz übernahm das Unternehmen vom Vater. Der diplomierte Steuerexperte, Betriebsökonom HWV und zugelassene Revisionsexperte brachte nicht nur alle erforderlichen Qualifikationen mit, als langjähriger Berater der Firma war er auch bereits mit Mitarbeitenden und Kunden vertraut. Bestmögliche Voraussetzungen also, um das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu führen.

Vater Livio Conz steht mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem grossen Beziehungsnetz dem Unternehmen seither beratend zur Seite. Besonders stolz ist man von der Conz Treuhand AG auf das vielfältige Dienstleistungsangebot, welches den Kunden angeboten werden kann. Von Buchführung, Revision, Wirtschaftsprüfung bis hin zu Steuer- Lohn- und Unternehmensberatung reicht dieses. Ausserdem ist man auch im Immobiliensektor tätig.

Dabei kann das Unternehmen auf gut ausgebildete und langjährige Mitarbeitende zählen. Die interne und externe Weiterbildung der Angestellten und Auszubildenden ist daher ein grosses Anliegen von CEO Matthias Conz. Zurzeit beschäftigt die Firma sieben Voll- und Teilzeitmitarbeitende im Unternehmen.

«Wir sind sehr stolz auf das Erreichte und auch dankbar für das grosse Vertrauen und die Treue, die uns unsere Kundschaft entgegenbringt», sagt Matthias Conz. (mgt)