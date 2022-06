In Olten marschieren 340 Sousafonisten durch die Strassen

In Olten fand am Samstag die 12. Sousiwanderung statt. Insgesamt 340 Musikerinnen und Musiker marschierten dabei mitten durch die Altstadt. Der Startschuss fiel um 10 Uhr in der Schützenmatte in Olten, um etwa 18 Uhr fand der Ausklang auf der Kirchgasse statt.