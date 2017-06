Am Mittwoch, gegen 8.50 Uhr, fuhr ein 76-jähriger Automobilist auf der Grundstrasse in Olten in Richtung Schöngrundquartier. Gleichzeitig war eine 22-jährige Frau mit ihrem Fahrrad auf dem Seidenhofweg unterwegs mit der Absicht, die Kreuzung Grundstrasse/Seidenhofweg in Richtung Bleichmattstrasse zu überqueren.

Aus noch zu klärenden Gründen kam es im Kreuzungsbereich zu einer seitlich-frontalen Kollision zwischen dem Auto und dem Fahrrad. Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, wurde dabei die Fahrradlenkerin verletzt. Sie musste mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden. (kps)