In der Nacht von Freitag, 26. auf Samstag, 27. Mai verursachte eine vorerst unbekannte Täterschaft diverse Sprayereien und Sachbeschädigungen auf dem Schulgelände sowie einen Einbruch in den Kindergarten Oberdorf in Hägendorf. Es entstand dadurch ein beträchtlicher Sachschaden.

Dank Hinweisen aus der Bevölkerung ist es der Kantonspolizei Solothurn in der Zwischenzeit gelungen, die mutmasslichen Verursacher dieses Vandalenakts zu ermitteln. Es handelt sich dabei um einen 16-jährigen sowie einen 17-jährigen Schweizer.

Die beiden zeichnen sich noch für weitere gleichgelagerte Sachbeschädigungen in Hägendorf und Kappel verantwortlich. Beide werden bei der Jugendanwaltschaft Solothurn zur Anzeige gebracht. (kps)