Unterstützung Eppenberg-Wöschnau: Bürger greifen Einwohnern unter die Arme Die Gemeindeversammlung in Eppenberg-Wöschnau heisst Geschäfte gut. Die Bürgergemeinde übernimmt die Hälfte des Defizits.

Haupttraktandum der Rechnungsgemeindeversammlung in Eppenberg-Wöschnau am Mittwochabend: die Verwaltungsrechnung 2021. Gemeindepräsident Stephan Bolliger konnte mit 30 fast einen Sechstel aller Stimmberechtigten willkommen heissen. Die Rechnung schloss zwar mit einem Defizit von 135'077 Franken ab, budgetiert war jedoch ein Aufwandüberschuss von rund 286'000 Franken.

Die faktische Halbierung des Minus, so Finanzverwalter Walter Egger, «ist einerseits auf die erstmalige Teilnahme des Aufwandüberschusses durch die Bürgergemeinde zurückzuführen, sie bezahlte 80'000 Franken an das Defizit. Dies hat im Übrigen das Amt für Gemeinden abgesegnet».

Weniger Ausgaben

Andererseits zeichneten tiefere Ausgabekosten in den Bereichen Bildung (minus 43'000 Franken) und Soziale Sicherheit (minus 26'000 Franken) dafür verantwortlich, dass das Ergebnis besser ausfiel als vorgesehen.

Positiv schlossen alle drei Spezialfinanzierungen ab: Sowohl die Wasserversorgung (plus 39'654 Franken, Eigenkapital neu: 232'874 Franken), die Abwasserentsorgung (plus 56'810 Franken, Eigenkapital neu: 485'462 Franken) wie die Abfallentsorgung (plus 6735 Franken, Eigenkapital neu: 41'478 Franken) konnten schwarze Zahlen vorweisen.

Strassenbeleuchtung und Regenbecken abgerechnet

In der Rechnung waren schliesslich Nettoinvestitionen von 82'481 Franken zu verzeichnen. Diese sind zur Hauptsache auf die Fertigstellung der Strassenbeleuchtung Bahnstrasse West in der Wöschnau im Zuge der Schlussarbeiten der SBB-Baustelle sowie auf die Anpassungen an das Regenbecken, ebenfalls im unteren Ortsteil, zurückzuführen (Erneuerung der Schaltanlagen und der Steuerung). Hier mussten die Anwesenden zudem die entsprechenden Schlussabrechnungen genehmigen.

Währenddem die Arbeiten am Regenbecken massiv tiefer abschlossen als veranschlagt (minus 34'511 Franken), fiel die Strassenbeleuchtung minim teurer aus (plus 760 Franken). Die Verwaltungsrechnung wie die beiden Kreditabrechnungen sowie die Überschreitung der Schneeräumung gegenüber dem Budget um 17'806 Franken wurden vom Souverän genehmigt. Ebenfalls einstimmig gutgeheissen wurde die Wiederwahl der Solidis Revision AG, Olten, als externe Revisionsstelle für ein weiteres Jahr.