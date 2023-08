Übersicht Oltner Chilbi 2023: Alle Infos und Berichte Es ist die drittgrösste Chilbi der Schweiz: Die Oltner Chilbi findet vom 11. bis 14. August in der Innenstadt von Olten statt. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen – und später alle Artikel über und vom Anlass.

Impressionen von der Oltner Chilbi 2022. Patrick Lüthy

Die Oltner Chilbi läuft über vier Tage: Vom Freitag, 11. bis Montag, 14. August 2023. Startschuss ist am Freitagabend um 18 Uhr. Am Samstag geht es um 14 Uhr wieder los, am Sonntag und Montag um 11 Uhr.

Das Volksfest findet um die Schützenmatte und in der Altstadt von Olten statt.

Nein, der Zutritt ist gratis.

Am besten lassen Sie das Auto zu Hause – es ist während der Chilbi jeweils schwierig, im Stadtgebiet einen Parkplatz zu finden. Mit dem Bus können Sie zum Oltner Bahnhof oder je nach Linie sogar in die Innenstadt fahren. Am besten eignen sich die Haltestellen Baslerstrasse, Postplatz oder Konradstrasse.

Mit über 25 Bahnen und rund 140 Ständen wartet die Oltner Chilbi auf. Allen Altersgruppen wird etwas geboten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten für Spiele, zahlreiche Getränke- und Essensstände, es gibt Zuckerwatte oder ein Riesenrad.

Impressionen von 2022:

7 Bilder 7 Bilder Riesenrad bei Nacht; immer wieder schön. Patrick Lüthy / Patrick Luethy

Am Freitagabend ist um 2 Uhr nachts Lichterlöschen, ebenfalls am Samstag. Am Sonntag ist bereits um 00.30 Uhr Schluss und am letzten Tag, am Montagabend, um 23 Uhr.

Die Aussichten sehen derzeit gut aus: Die Temperaturen sollen wieder zwischen 27 und 31 Grad liegen, am Montag könnten gar 35 Grad möglich sein. Gemäss wetter.com wird der Himmel nur leicht bewölkt sein.