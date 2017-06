Dabei wollten sie doch nur Gutes tun und Menschen in Not helfen: die freiwillige und selbsternannte humanitäre Organisation von Retter ohne Grenzen. Im September 2015 gegründet, hatte sich der Verein der gesundheitlichen Unterstützung bei Grossereignissen, wie Demonstrationen, Flüchtlingsströmen und Unwettern verschrieben. So tauchten die Retter mehrmals an Grossdemos wie der 1.-Mai-Kundgebung in Zürich auf oder begleiteten Antifa-Märsche in Bern als unabhängige Erstversorger im Notfall. Effektiv hätten aber nur rund sieben bis acht Personen behandelt werden müssen.

Grosse Vorbilder – grosse Gegenwehr

In seinem Tun lehnte sich der Verein, zumindest was die Namensgebung anbelangt, an eine ganz grosse Organisation an, nämlich an Ärzte ohne Grenzen. Dieser hohe Anspruch an sich selbst, gepaart mit dem Laientum in einem sensiblen Bereich kam nicht überall gut an, erzählt Stocker. Besonders Branchenverbände wie der Interverband für Rettungswesen (IVR) oder der Verein Rettungssanitäter Schweiz (VRS) hätten nicht wohlwollend auf die Pionierarbeit der Retter ohne Grenzen als Freiwillige an der Front reagiert.