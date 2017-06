Junge Wirtschaftskammer gegen Foodwaste

Vielleicht gab es auch gerade deshalb in Olten weniger Essensreste als an anderen Streetfood Festivals. Im Rahmen des Projekts «JCI no foodwaste» sammelte die Oltner Regionalgruppe der Jungen Wirtschaftskammer (JCI) am Ende der Veranstaltung unverarbeitete Lebensmittel ein und verteilte diese an verschiedene Organisationen in der Region. So konnten rund 100 Kilogramm unverarbeitete Lebensmittel vor dem Wegwerfen gerettet werden. An Streetfood Festivals in anderen Städten sammelten die Freiwilligen rund doppelt oder dreimal so viele Resten ein. Die JCI Olten verteilte die Esswaren anschliessend an die Oltner Restessbar, ans Kinderheim Huus am Schärme in Hägendorf und an die Kindertagesstätte Easy Kid Care in Egerkingen.

Vierte Ausgabe an Pfingsten 2018?

Lärmbelästigungen oder ähnliche Probleme gab es laut Begert bisher keine. So kann das Festival gut in eine weitere Runde gehen. Die Organisatoren wollen es nächstes Jahr bereits zum vierten Mal durchführen. Angedacht ist, die Veranstaltung erneut am Pfingstwochenende abzuhalten. So kann das Festival am Sonntag länger geöffnet sein als an einem normalen Wochenende. Zudem hoffen die Veranstalter, dass sich dieser Termin in der Region etablieren kann.