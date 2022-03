Trimbach Eine Rettung mit vereinten Kräften: Tennisturnier in Trimbach findet doch noch statt Am Montag, 14. März, schlagen zum fünften Mal die Tennisprofis in Trimbach auf. Die diesjährige Austragung stand lange auf der Kippe.

Einer der Schweizer Hoffnungsträger in Trimbach: Jérôme Kym. Fabio Baranzini

Bereits von 2014 bis 2016 organisierten die Trimbacher dreimal ein Profiturnier in ihrer Halle. Unbestrittener Höhepunkt dabei: Der Sieg des Russen Daniil Medvedev, der letzte Woche zur Nummer eins in der Weltrangliste aufgestiegen ist. Nach einer Pause von vier Jahren hätte das Turnier 2020 unter dem Patronat des gebürtigen Trimbachers Peter Buser wieder ins Leben gerufen werden sollen.

«Wir sind damals sehr kurzfristig angefragt worden, ob wir für Oberentfelden als Organisator einspringen würden. Dank der Zusage von Peter Buser als Titelsponsor waren wir bereit, das Turnier 2020 durchzuführen», blickt Turnierdirektor Marco Meyer zurück.

Wegen Corona musste das Turnier dann aber kurzfristig abgesagt werden und die Premiere des «Peter Buser Open» wurde in den März 2021 verlegt, wo es inklusive klassischem Konzert unter hohen Coronaschutzmassnahmen ohne Zuschauer stattfand.

Eine weitere Ausgabe des Turniers mit Peter Buser als aktiver Titelsponsor wird es nicht geben: Ende Juli des letzten Jahres ist Peter Buser verstorben.

Arbeit auf mehrere Schultern verteilen

Damit stand auch die diesjährige Durchführung des Profiturniers in Trimbach auf der Kippe. Denn ohne Titelsponsor müssen die Organisatoren die Kosten für Infrastruktur, Bälle, Schiedsrichter, Physiotherapeuten, Hotels, Transport, Platzmiete sowie für die Helferinnen und Helfer selbst tragen. Ein erheblicher organisatorischer und finanzieller Aufwand. «Wir haben uns viel Zeit gelassen, um uns definitiv zu entscheiden, wie es weitergeht», sagt Marco Meyer.

Erst Anfang Januar fiel der definitive Entscheid: Das Profiturnier wird 2022 zum fünften Mal stattfinden. Anstelle von Peter Buser hat der Tennisclub Froburg Trimbach das Patronat des Turniers übernommen. «Der Ausschlag gab schliesslich unser motiviertes OK-Team, die Arbeit wird auf mehrere Schultern verteilt und das Budget heruntergeschraubt», so Marco Meyer.

Das Organisationsteam ist erweitert und es finden sich einige sportbegeisterte Namen aus der Region. So kümmern sich beispielsweise Ex-EHC-Olten-Geschäftsführer Peter «Pesche» Rötheli und Thomas Hodel um das Ressort Sponsoring. Der ehemalige Davis-Cup-Spieler und heutige Tenniscoach Marco Chiudinelli amtet als Co-Turnierleiter.

Mit Roman Schild greift ein früherer EHC Olten Spieler dem Turnier unter die Arme, in dem er während der Woche einen Foodstand für die Zuschauer betreibt. Spitzengastronom Arno Sgier von der Trimbacher «Traube» bekocht Sponsoren und geladene Gäste. Und für die organisatorische Hauptverantwortung im Turnierbüro ist Joachim Gangl, der Präsident des TC Lostorf, eingesprungen.

Plattform für den Schweizer Nachwuchs

«Es freut mich extrem, dass wir dank dem motivierten OK-Team das Turnier erneut durchführen können. Insgesamt sind es 25 Helferinnen und Helfer – darunter auch unsere Tenniscoaches Srinivasan Vasudevan, Bartolome Szklarecki und Tomas Stusek – die mitanpacken», sagt Marco Meyer. «So können wir dem Schweizer Tennisnachwuchs mit Talenten wie Leandro Riedi oder Jérôme Kym auch in diesem Jahr wieder eine Bühne bieten. Und wer weiss, vielleicht startet ja wieder ein Schweizer hier in Trimbach ein so geniales Tennisjahr, wie Dominic Stricker das letztes Jahr gemacht hat.»

Turnierdirektor Marco Meyer (r.) mit dem inzwischen verstorbenen Mäzen Peter Buser. Fabio Baranzini

Ebendieser Stricker hatte vor einem Jahr noch als Nummer 923 in Trimbach aufgeschlagen und die Viertelfinals erreicht. Heute steht er in den Top 160 der Welt und spielt fürs Davis-Cup-Team. Es lohnt sich also, in Trimbach vorbeizuschauen, um künftige Spitzenspieler hautnah zu erleben.