Hochmotiviert tanzende Kinder bekam zu sehen, wer sich am Freitagnachmittag ins Dance Studio Olten begab. 35 Kinder der ersten bis sechsten Primarstufe zeigten in einer rund 15-minütigen Performance, was sie in den Tagen zuvor im Rahmen des Kurses «Cooles Tanzen mit Profis» erlernt hatten. Dabei boten sie Elemente diverser Tanzstile dar, darunter moderne Breakdancemoves, klassische Gruppentanzchoreografien sowie auch freies Herumhüpfen zu Technobeats.

Was die Kleinen da zeigten, sei eigentlich das, was sie als Profis auch tanzten, sagte Toschkin Schalnich, der Mitglied des Basler Tanzensembles MIR Compagnie ist. Schalnich hat die Kinder zusammen mit Lucas Del Rio Estevez an den vier vorangehenden Tagen unterrichtet. «Wir sind sehr begeistert, wie super man mit den Kindern arbeiten konnte», so Schalnich. In der relativ kurzen Zeit – je zwei Stunden pro Tag – habe man mit ihnen sehr viel erreichen können.

Trotz ihres relativ grossen Altersunterschiedes habe das Arbeiten der Kinder untereinander sehr gut funktioniert. «Das ist nicht immer so», sagt Schalnich. Das einzig Schwierige sei gewesen, gewissen Kindern beizubringen, auf der Bühne stillzustehen. «Denn ein Kind möchte sich halt stets bewegen.»