Tag der Arbeit «Die Schweiz könnte sich längst eine 35-Stunden-Woche leisten»: Oltner 1.-Mai-Komitee fordert radikalen Wandel für Arbeiterschaft Linke Parteien feierten erstmals seit drei Jahren den Tag der Arbeit in Olten: Die regionale Rednerschaft von Nadine Vögeli über Felix Wettstein bis Urs Huber ging dabei auf unterschiedliche Themen ein.

Der Marsch des 1.-Mai-Komitees durch Olten. Hinter dem Spruchband laufen mit (von links): Felix Wettstein, Susanne Schaffner, Urs Huber, Regula Bühlmann, Thomas Marbet und Nadine Vögeli. Hans Peter Schläfli

Manchmal scheint es so, als tue es auch denjenigen politischen Kräften gut, sich an alte Traditionen zu halten, die sich selber gerne als progressiv bezeichnen. «S’isch immer so gsi», das heisst es ja eigentlich im Solothurner Lied, aber am 1. Mai passt der Slogan der Hauptstadt jeweils auch ganz gut zu Olten.

Der Marsch durch die Stadt zur Feier des Tages der Arbeit und die offiziellen Festlichkeiten fanden nach zwei Jahren Unterbruch wegen der Pandemie jedenfalls wieder ganz im gewohnten Rahmen statt.

1.-Mai-Feier in der Oltner Schützi. Hans Peter Schläfli / Oltner Tagblatt

Pünktlich um 14 Uhr wie immer machte sich eine Gruppe von rund 100 Personen im Bifang auf den traditionellen Marsch durch die Stadt in die Schützi. Vorne weg, auch das wie immer, das Organisationskomitee, das zusammen mit den Rednerinnen und Rednern das Spruchband trug. Neu waren aber die Schlagworte Frieden, Freiheit, Solidarität, die bestens zu den turbulenten Zeiten bestens passen.

Urs Huber: «Wir schaffen uns deshalb unsere Präsenz selber»

SP-Kantonsrat Urs Huber. Hans Peter Schläfli

Das Ziel des Marsches war wie immer die Schützi-Halle, die mit rund 200 Personen dieses Jahr locker gefüllt war. Als Präsident des Organisationskomitees beklagte sich Urs Huber in seiner Ansprache über das Schattendasein, das die Anliegen der Arbeiterschaft in den Schweizer Medien und insbesondere im Fernsehen SRF fristen.

«Wir schaffen uns deshalb unsere Präsenz selber, so wie hier und heute.» Die Unternehmenskommunikation in der Schweiz bezeichnete Huber als «Verarschung»; er nannte dabei explizit die geplanten Einsparungen der SBB bei den Löhnen.

Kantonsratspräsidentin Nadine Vögeli. Hans Peter Schläfli

Kantonsratspräsidentin Nadine Vögeli wählte für ihre Rede den sozialen Frieden als Thema. «Wer vor der Pandemie in prekären Verhältnissen lebte, wurde noch ärmer. Wer vorher einsam war, ist jetzt noch einsamer. Und wer vorher reich war, ist heute noch reicher», sagte Vögeli.

Sie rief dazu auf, Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten zu bekämpfen. Der soziale Frieden sei gefährdet, weil grosse Gruppen der Bevölkerung abgehängt würden. Sie prangerte besonders die tiefen Löhne im Dienstleistungssektor und im Pflegedienst an. Vögeli fragte rhetorisch: «Wie kann es sein, dass Elon Musk für Twitter 44 Milliarden Dollar bezahlen kann, während in Afrika Kinder an Hunger sterben?»

Zentralsekretärin Regula Bühlmann des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Hans Peter Schläfli

Regula Bühlmann, Zentralsekretärin des Schweizer Gewerkschaftsbundes, sprach zur Lohnungleichheit zwischen den Geschlechtern. Auch sie rief auf, sich für eine solidarische Welt einzusetzen. Die Hilfe, die die Schweiz für die Opfer des Krieges gegen die Ukraine leiste, sei grossartig.

Bühlmann lobte den Bundesrat dafür, dass erstmals der Schutzstatus S ausgerufen wurde. Sie mahnte aber, dass das wenige Geld, das die Flüchtenden erhalten, nicht für ein würdiges Leben reiche. Und sie betonte, dass die Solidarität für alle gelten müsse, auch für die Menschen aus Syrien, Afghanistan und allen anderen Krisenregionen.

Grüne-Nationalrat Felix Wettstein. Hans Peter Schläfl

«Ich bin selber Gewerkschafter», begann Grüne-Nationalrat Felix Wettstein seine Rede, in der es um die Lebensqualität der Arbeiter ging. Die Produktivität der Arbeit sei in der Schweiz seit 1990 um 40 Prozent gestiegen, davon könnten aber nur wenige Privilegierte profitieren. «Die Schweiz könnte sich längst eine 35-Stunden-Woche leisten», meinte Wettstein. Der Stress und der Leistungsdruck schlagen vielen auf die Gesundheit. Deshalb seien die Arbeitsbedingungen zu verbessern.