Olten Wegen höheren Beschaffungskosten: Strompreis wird für 2023 gleich um rund 30 Prozent teurer Bis um 30 Prozent steigt der Strompreis für die Oltnerinnen und Oltner ab nächstem Jahr. Gleichzeitig wird auch die Vergütung erhöht für jene, die Solarstrom ins Netz einspeisen.

Der Strompreis macht auf 2023 einen satten Sprung noch oben (im Bild die Trafoanlage am Ruttigerweg in Olten). Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Anfang August wurde es in dieser Zeitung bereits angekündigt, nun ist es tatsächlich eingetroffen: Die Strompreise für die Oltnerinnen und Oltner steigen auf nächstes Jahr hin um rund 30 Prozent, wie die Städtischen Betriebe in einer Mitteilung schreiben. Dies nach praktisch zwei Nullrunden in den Jahren 2021 und 2022.

Der Strompreis setzt sich aus den Komponenten Energielieferung, Netznutzung und Abgaben zusammen. Während sich die Netznutzungstarife und die Abgaben für 2023 nur leicht erhöhen, müssen die Preise für die Energielieferung «aufgrund der explosionsartig gestiegenen Beschaffungskosten deutlich erhöht werden», heisst es in der Mitteilung weiter. Dies führt insgesamt zu einer Preissteigerung von rund 30 Prozent. Diese Erhöhung entspreche ziemlich genau dem schweizweit erwarteten Trend, wie eine aktuelle Umfrage des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen ergab.

Beschaffungspreis folgt dem Marktpreis

Der Hauptgrund für die Erhöhung sind laut der Mitteilung die Energiebeschaffungskosten für das Lieferjahr 2023, die sich innert eines Jahres praktisch versiebenfacht haben. Die Städtischen Betriebe respektive ihre Tochtergesellschaft Aare Energie AG beschaffe die Energie für ihre Kundinnen und Kunden in der Grundversorgung gemeinsam mit zwanzig weiteren Energieversorgungsunternehmen über drei Jahre im Voraus verteilt. So folge der Beschaffungspreis zwar dem Marktpreis – nach oben wie nach unten –, jedoch mit einer breiten Streuung des Risikos und somit einer «Glättung» des Preises, wie es weiter heisst.

Bereits im laufenden Jahr hat der Energieversorger laut Mitteilung den sogenannten Rückliefertarif – vor allem aus Fotovoltaikanlagen – für ins Netz eingespeiste Energie erhöht. Per 2023 erfolge eine weitere Erhöhung auf 11,2 Rappen pro Kilowattstunde, was gegenüber dem Vorjahr beinahe einer Verdoppelung entspreche. Weiterhin zusätzlich vergütet werde der ökologische Mehrwert. (otr)