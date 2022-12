Stadttheater Olten Thomas Manns Zauberberg: «Die Viren tanzen mit uns» Das Théâtre National du Luxembourg spielt im Stadttheater Olten eine eigenwillige Bühnenfassung des 1924 erschienenen Romans «Der Zauberberg».

Die Passage Walpurgisnacht aus Manns Zauberberg, in der die Patienten Tiermasken tragen, erscheint wie ein Rausch. Oltner Tagblatt / Stadttheater Olten

«Die Viren tanzen mit uns», sagt Medizinalhofrat Dr. Behrens und setzt dazu nicht etwa eine furchtsame, sondern grimmig-heitere Miene auf. Dieser Arzt nimmt den Kampf mit den Viren, welche die Welt beherrschen, lustvoll auf. Einspruch wollen wir hier einwerfen, weil wir diesen Satz nicht Thomas Manns epochalem Roman «Der Zauberberg» zuordnen können. Dafür der Bühnenfassung von Florian Hirsch, der sich dem Riesenwerk ohne Scheuklappen nähert.

Blicken wir auf die Bühne, kommt uns vieles nur allzu vertraut vor; beispielsweise die von den Protagonisten ab und an getragenen Masken sowie der Desinfektionsapparat, dessen Handling dem Ingenieur Hans Castorp Schwierigkeiten bereitet. Vorerst.

Bis er Tritt gefasst hat im Berghof, dem Schweizer Sanatorium für Lungenkranke, wohin sich eine Gesellschaft von gehobenen Bürgern – darunter auch Hans’ Vetter Joachim – zurückgezogen hat, um sich zu erholen: von sich selbst, der Welt und der Tuberkulose.

Aus sieben Wochen werden sieben Jahre

Nur einige Wochen will Castorp dort bleiben – aber dann werden es sieben Jahre. Solche, in denen er sich, der Atmosphäre von Tod und Amüsement im Flachland entronnen, in der Höhenluft findet und sich dort in einem horizontalen Leben mit Temperaturmessen, Liegekur und Röntgenaufnahmen letzten Fragen ausgesetzt sieht.

«Die Krankheit ist ein Abenteuer, das zum Tod oder zum Leben führen kann», heisst es bei Thomas Mann – und (nicht nur) diesen Satz interpretiert Florian Hirsch neu, indem seine zweistündige Bühnenfassung oft mit neu hinzugefügten Worten auf die seit 2020 global grassierende Pandemie anspielt.

Wer ist hier noch wer? Oltner Tagblatt / Stadttheater Olten

Er kontrastiert damit Jasna Bosnjaks auf die ersten Jahre des 20. Jahrhunderts verweisenden Kostüme sowie Christoph Rasches mit Plastikplanen, weissen Matratzen und einem kleinen Büro ausgestattete Bühnenwelt.

Diese wirkt zeitlos; umso härter fällt all das ins Gewicht, was offenkundig auf die Gegenwart anspielt: etwa die Isolation, der Rückzug ins Private, die Beschäftigung mit dem eigenen Ich. Die Patienten in Manns Lungensanatorium kennen das – wir auch.

Der Regisseur findet ein überzeugendes Rezept

Funktioniert das alles? Gilt Thomas Manns Jahrhundertroman mit seiner epischen Breite und seinen philosophischen Abhandlungen denn nicht als unspielbar? Das sollte man meinen. Aber dank Hirschs Fassung, die sich auf wenige Personen konzentriert, erfahren wir das Gegenteil.

Manns teils ellenlange Sätze werden von Hirsch gleichsam entflochten, weshalb sich etwa das verbale Pingpong zwischen dem italienischen Philosophen Settembrini (Ulrich Gebauer) und Castorp (Wolfram Koch) mühelos verfolgen lässt.

Da aber nicht in erster Linie Aktionen, sondern das Auffächern von Zuständen und Befindlichkeiten im Zentrum des «Zauberbergs» stehen, muss Regisseur Frank Hoffmann ein Rezept finden, das die Zuschauerinnen und Zuschauer bei Stange hält.

Fieberwirren mit fliessenden Szenenwechseln, mal Freiübung, mal Fiebermessen. Oltner Tagblatt / Stadttheater Olten

Er findet ein sehr gutes, indem er die «Handlungen» im Sanatorium als unterschiedlich illuminierte Fieberwirren mit fliessenden Szenenwechseln vorüberziehen lässt. Somit erscheint die Walpurgisnacht, in der die Patienten Tiermasken tragen, wie ein Rausch. Castorp wagt es nur deshalb, sich der geheimnisvollen, schönen Russin Clawdia Chauchat (Jacqueline Macaulay) auf Französisch zu nähern; Settembrini wiederum ist ein skeptischer Beobachter, dem nichts Menschliches fremd ist.

Wenig später wird aus Dr. Behrens dann Mynheer Peeperkorn: eine Wandlung, die Rolf Mautz ebenso überzeugend bewerkstelligt wie Maik Solbach jene von Karoline Stöhr zu Herr Albin. Sie sind Teil eines Ensembles, das einem fein besetzten Kammerorchester gleicht.

Das Ensemble verabschiedet sich vom Berghof aus, dem Schweizer Sanatorium für Lungenkranke, vom Publikum. Oltner Tagblatt / Stadttheater Olten

Leicht dahingesagte Sätze

Ulrich Gebauer gibt den ernsthaften, auch ab und an kurz ins Parkett wechselnden Erzähler und Moderator; Wolfram Koch spielt Hans Castorp. Die leicht dahingesagten Sätze, mit denen er sich anfänglich mit seinem Vetter (Marc Baum) unterhält, zeigen einen jungen Mann, dem es an Erfahrungen mangelt.

Langsam lernt er dann die Liebe kennen, Eifersucht, Abgründe und intellektuelle Freiheit. Dann ist er mit einem Mal alt, obwohl er doch nach sieben Jahren im Berghof immer noch jung ist. Wolfram Koch setzt sich kurzerhand einen Bart auf, blickt durch seine Brille – und wir erkennen einen Mann, wie wir ihn zu Beginn kaum vermutet hätten.

Dessen anfängliche Skepsis gegenüber Therapien ist gewichen. Längst hat sich Castorp in einer Isolation eingenistet, in der andere (für ihn) entscheiden und selbst ein Freund wie Settembrini den Träumer nicht mehr erreichen kann.