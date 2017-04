Bei den SBB fühle man sich nicht in der Pflicht, einen Beitrag an die Unterführung Hammer zu leisten, sagt Oltens Stadtpräsident Martin Wey. SBB-Mediensprecher Christian Ginsig präzisiert: Weil der Bund bereits über die Agglomerationsgelder einen Beitrag leistet, ist eine Quersubventionierung über eine zweite Quelle des Bundes nicht zulässig. Würde die Unterführung Hammer durch die Stadt wie geplant gebaut, würde dies auch vonseiten der SBB eine zusätzliche Investition in «zweistelliger Millionenhöhe» auslösen. Dieser Betrag ist allerdings in der Leistungsvereinbarung des Bundes von 2017 bis 2020 nicht eingestellt. «Die SBB wurden erst wieder vor kurzem von der Stadt angegangen, davor haben wir zwei Jahre lang nichts gehört», sagt Ginsig. Bei einem Umbau müssten wegen verschärften Vorschriften des Behindertengleichstellungsgesetzes die Rampen zum Perron angepasst, die Perrons verbreitert und die komplette Gleisanlage neu verlegt werden. Auch der spiralförmige Zugang auf der Bahnhofseite ist zu steil und müsste ersetzt werden. Ebenso entspricht die geschotterte Gleisüberdeckung nicht mehr den Vorgaben. Die geplante Unterführung Hammer käme einen Meter tiefer zu liegen als die bisherige Unterführung beim Bahnhof, was eine etappenweise Realisierung des neuen Projekts erschwert. (fmu)