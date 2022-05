Stadtplanung Olten hat einen neuen Platz – und würdigt dabei eine Frau aus der eigenen Geschichte Metzina Wächter soll die Stadt vor über 600 Jahren vor der Belagerung bewahrt haben. An einer kleinen Feier hat die Stadt den neuen Platz nun eingeweiht.

Früher ein Parkplatz für Autos, jetzt ein Platz für die Bevölkerung zum Verweilen. Bruno Kissling

Die Stadt Olten hat sich am späten Donnerstagnachmittag das richtige Wetter ausgesucht: Zur Einweihung des Metzina-Wächter-Platzes an der Mühlegasse regnete es. Und das passte: Die Frau sorgte mit ihren «heimlichen Worten» im Jahr 1383 dafür, dass die Solothurner und Berner Truppen die Belagerung Oltens abbrechen mussten – nach ihrem Spruch brach ein grosses Unwetter aus.

Der Graf Berchtold von Kyburg verdankte es Metzina Wächter, indem er sie nicht als Hexe denunzierte. Später wurde sie dann trotzdem der Hexerei verdächtigt, doch einflussreiche Frauen setzten sich für sie in Solothurn ein und es kam zu keinem Urteil.

Sie spielte Metzina Wächter: Stadtführerin Beatrice Stampfli. Bruno Kissling

Gekonnt ins Szene gesetzt wurde Wächter an der Einweihung von Stadtführerin Beatrice Stampfli, die ein Gedicht von Hans Hohler vortrug, welches der mittlerweile verstorbene Vater des bekannten Kabarettisten Franz Hohler einst schrieb.

Einweihung des Metzina-Wächter-Platzes an der Mühlegasse in Olten mit den Stadtrats-Mitgliedern (von links) Nils Löffel, Marion Rauber, Thomas Marbet und Raphael Schär-Sommer. Bruno Kissling

An der kleinen Feier wurde das Namensschild enthüllt. Baudirektorin Marion Rauber freute sich über den neuen Platz, wo früher einst Autos parkierten; dieser werde bereits rege von der Bevölkerung genutzt. «Uns war es wichtig, dass dieser Ort auch einen Namen bekommt.»

So hat der Stadtrat Anfang März beschlossen, den neugestalteten kleinen Platz an der Dünnern unterhalb der Altstadtmauern einer starke Frau aus der eigenen Vergangenheit zu würdigen. Beraten wurde die Oltner Regierung dabei vom Stadtarchivar Marc Hofer, der an der Einweihung in einem kurzen Vortrag die damalige Zeit geschichtlich einordnete.