Stadtparlament Klima soll ins Oltner Baureglement: So könnten auch in Schutzzonen Solaranlagen oder Fassadendämmungen möglich werden Drei Oltner Parlamentsmitglieder haben einen überparteilichen Auftrag eingereicht. Ziel ist ein neuer Artikel zu «klimarelevanten Bauprojekten».

Solaranlagen werden nicht überall bewilligt. Diese hier wurde auf einem Dach im Oltner Schöngrund-Quartier installiert. Bild: Patrick Lüthy

Gebäudesanierungen oder -umbauten, die dem Klima dienen, sind besonders in Schutzzonen nicht einfach umzusetzen. In Olten zeigte sich das jüngst am Beispiel des Bed and Breakfast an der Felsenstrasse: Dort würden laut Antwort der Altstadtkommission nur zwei von fünf geplanten Solarpanel-Feldern ohne zusätzliche Auflagen bewilligt.

Gegen Fälle wie diese wollen Oltner Parlamentarierinnen und Parlamentarier etwas unternehmen. Tobias Oetiker (Olten jetzt!), Manuela Höfler (Grüne) und Daniela Minikus (SP) haben einen überparteilichen Auftrag eingereicht, der eine Anpassung des Baureglements fordert.

Konkret soll ein neuer Artikel mit dem sinngemässen Titel «Bewilligung von klimarelevanten Bauprojekten in Schutzzonen, bei erhaltenswerten Kulturobjekten und in der Altstadt» eingeführt werden. Er soll Umbauten zur Energiegewinnung, etwa das Erstellen von Solaranlagen, oder zur energetischen Sanierung, etwa Dach- oder Fassadenaussendämmungen, beinhalten: Diese seien zu bewilligen, solange sie den in der Schutzverordnung festgelegten Mindestanforderungen genügen und kein übergeordnetes Recht verletzt wird.

Ein Drittel der Oltner Gebäude betroffen

Denn, so die Auftragstellenden: Gebäudesanierungen und lokale Energiegewinnung seien von grosser Bedeutung, um die Klimaziele zu erreichen. In Olten befänden sich rund ein Drittel der Gebäude in einer Schutzzone, gelten als erhaltenswerte Kulturobjekte oder sind im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder mit dem Erhaltungsziel A klassifiziert (Erhalten der Substanz). «Es kommt daher oft zu Konflikten zwischen der Notwendigkeit energetischer Sanierungen oder Umbauten zur Energiegewinnung und den Anliegen des Denkmal- und Ortsbildschutzes», heisst es im Auftrag.

Aktuell sei in den relevanten Regelungen der Stadt wie dem Baureglement, dem Zonenreglement oder der Schutzverordnung beschrieben, was zu schützen ist und wer dafür zuständig ist. Die Anliegen des Klimaschutzes jedoch fänden keine Erwähnung.

Mit den im Auftrag beschriebenen Massnahmen könnte die Bewilligungspraxis für klimarelevante Bauprojekte zeitnah vereinheitlicht werden. Damit könnte auch der 2022 einstimmig überwiesene Auftrag «Ortsbildschutz und Klimaschutz» von Yael Schindler (Grüne) noch vor dem Abschluss der neuen Ortsplanung umgesetzt werden.