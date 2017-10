Der Stadtrat hat mit den Christkatholiken in den vergangenen Monaten verhandelt und bringt das Geschäft nun diesen November erneut ins Parlament. Die Vorlage sieht nun im zweiten Anlauf doch deutlich anders aus. Erstens will der Stadtrat nur noch 450'000 Franken sprechen. 50'000 Franken zieht die Stadt vorgängig ab für «den ordentlichen Unterhalt des Sockels während der 30-jährigen Vertragsdauer», wie es in der Mitteilung vom Dienstag heisst.

Zweitens soll der Beitrag der Stadt zweckgebunden fliessen und die beiden Aspekte Förderung des Stadtbilds und Fremdnutzungen unterstützen. 230'000 Franken will die Stadt in die Dach- und Fassadenarbeiten wie Verputz oder Oberflächenbehandlungen investieren, 270'000 Franken in die Förderung der Fremdnutzungen wie die Verbesserung der Kirchenbänke oder neue Einbauten wie Teeküche und Sanitäranlagen.